Tamara Gorro, "en horas muy bajitas" tras separarse de Garay: "Mi psiquíatra me ha ajustado la medicación"

Tres días después de arrancar el 2022, Tamara Gorro (34) y Ezequiel Garay (35) anunciaron su separación tras diez años casados y dos hijos en común. Este martes, la influencer ha desvelado cómo ha pasado estos días y cómo se encuentra tras esta decisión tan complicada que ambos tomaron. Aunque no es definitiva, de momento han dado el paso determinante de vivir en casas separadas.

La segoviana ha estado más desconectada de las redes a raíz de dar la noticia porque necesitaba estar con ella misma. Visiblemente desanimada, ha confesado: "Lo primero es que sé que entendéis que esté menos activa, es normal, estoy en mis horas muy bajitas".

Tamara, que desde hace unos meses recurre a la ayuda de expertos en salud mental para superar sus problemas emocionales, ha confesado el nuevo paso que ha dado con su psiquiatra: "Evidentemente, desde que ha sucedido esto último mi psiquíatra me ha ajustado la medicación sobre todo para dormir porque no descansaba".

Pese a todo, está luchando cada día para encontrarse mejor y superar este bache personal: "Me tiene un poco buf, me estoy adaptando, cada vez estoy mejor. A la vez me he marcado un objetivo porque nos tenemos que permitir el estar mal, no hay nadie indestructible, también tenemos que tener un límite de decir hasta aquí y de ahí en adelante".

Se ha marcado un reto para el próximo 18 de enero, día que cumple 35 años: "Hablando con mi terapeuta de que la semana que viene es mi cumple, el martes, me he marcado ese día para ponerme unas pinzas y no dejar de sonreír y no cerrar la boca. Empezar cien por cien como soy yo, empujándome porque estoy flojita. La vida sigue, hay personas que pierden familiares y la vida sigue". Lo tiene claro: "En el cumpleaños me vengo arriba, como que me llamo Gorro".

Al mismo tiempo, ha asegurado que la separación también le ha afectado a su estado físico: "He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo os podéis imaginar".

Tamara y Ezequiel se conocieron en 2010. Él jugaba en el Real Madrid y ella colaboraba en el programa Mujeres, hombres y viceversa. Tras dos años de noviazgo, se casaron en una finca de Alcalá de Henares. Los dos han formado una familia compuesta por Shaila de 6 años, nacida por gestación subrogada, y Antonio, que llegó al mundo en 2017 tras un innovador tratamiento médico que Tamara recibió en Los Ángeles.

Estas Navidades, demostrando que son una familia unida pese a la separación matrimonial, compartieron en redes una foto con los Reyes Magos: "Feliz noche de reyes familia virtual. Que los más pequeños se llenen de magia y los mayores nunca la perdamos", escribió ella.