Bob Saget: su mujer confiesa estar "destrozada" y su hija mayor publica el último mensaje que recibió del actor

La muerte del protagonista de Padres Forzosos, Bob Saget, ha sacudido a Hollywood. Murió este domingo a los 65 años en un hotel de Orlando, donde fue encontrado sin vida por las autoridades mientras descansaba tras terminar su espectáculo de stand-up. Su mujer, la periodista Kelly Rizzo (42), y una de sus tres hijas (fruto de su primer matrimonio con Sherri Kramer) han expresado el profundo dolor que sienten tras la pérdida.

Su viuda, con quien se casó en 2018 en segundas nupcias ha confesado en US Magazine: "Era todo para mí, mi corazón entero. Estoy destrozada, no me lo puedo creer. Muy emocionada por la avalancha de amor y los homenajes de nuestros amigos y familia, sus fans y compañeros".

En estos momentos, Rizzo se encuentra sin fuerzas para hablar de lo ocurrido: "Cuando sea el momento adecuado y lo sucedido no esté tan reciente, espero compartir más de Bob con el mundo. Lo mucho que ha significado para mí y todos los que estuvieron a su alrededor, y también lo mucho que sus fans y sus amigos son para mí".

Por otro lado, su hija mayor, Aubrey (34), compartió en su perfil de Instagram el último mensaje que le envió su padre. Lo hizo poco antes de comenzar su espectáculo y en él, la estrella de Hollywood le escribió: "Gracias, te quiero. ¡Empieza el espectáculo!". La joven ahora tiene su cuenta cerrada. Con Kramer (con quien estuvo casado de 1982 a 1997) tuvo a sus otras dos hijas, Lara y Jennifer, ambas nacidas en 1989.

Todavía no se sabe la causa de su fallecimiento, pero la oficina del sheriff del condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar. Sin embargo, "la causa y la forma de la muerte están pendientes de más estudios e investigaciones que pueden demorar entre 10 y 12 semanas en completarse", recoge Efe.

Bob Saget con sus hijas Aubrey y Lara y con su esposa, Kelly Rizzo

La familia también envió un comunicado tras lo ocurrido: "Estamos devastados de confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy. Él era todo para nosotros y queremos que sepas cuánto amaba a sus fans, actuando en vivo y reuniendo a personas de todos los ámbitos de la vida con risas. Aunque pedimos privacidad en este momento, los invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y las risas que Bob trajo al mundo".