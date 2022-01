El incendiario mensaje de Toño Sanchís contra 'Sálvame' para defender a Olvido Hormigos: "Es una invención más"

Toño Sanchís ha salido 'en defensa' de una de sus amigas y ex representadas, Olvido Hormigos, a raíz de que se convirtiera en una de las protagonistas del Sálvame de este lunes. Sin embargo, lo ha hecho con un tuit que ha generado cierto desconcierto entre Carlota Corredera y los colaboradores del espacio, ya que al mismo tiempo que arremetía contra ellos la ex concejala de Los Yébenes atendió amablemente al reportero Omar Suárez y le dio nuevos detalles acerca de su cambio de vida.

Tras años alejada de la televisión, habló fuera de cámaras con el periodista: "Me ha dicho que ahora siente que fue una etapa y ha vuelto a su vida anterior a ser conocida, muy tranquila y familiar", transmitió el periodista.

Olvido ya no piensa en la televisión, especialmente porque una de sus niñas ya no es tan pequeña y no quiere que la popularidad mediática de su madre le afecte: "Esto es lo que le echa para atrás para trabajar en TV", añadió Suárez. La vida de la ex concursante de Mira quién salta ha dado un cambio radical: "Solicitó trabajo como profesora y ha sido seleccionada para comenzar a dar clases de refuerzo a niños de primaria", desveló el reportero.

Con la cámara encendida, se limitó a decir en un tono afable que está "bien", pero que "no voy a decir nada más, he estado hablando contigo Omar, sabes que nos llevamos bien, pero no tengo nada que decir en la televisión". Tampoco aclaró si aceptaría alguna oferta de trabajo 'fijo' en televisión, tal y como dio a entender en otras declaraciones recientes a la prensa.

Los colaboradores hablaron después sobre la nueva vida de Hormigos, que se hizo famosa en 2012 tras difundirse en las redes sociales un vídeo de alto voltaje que le envió a su amante mientras era concejala de Los Yébenes.

También comentaron su antaño enfrentamiento con Belén Esteban. Ambas se declararon la guerra en 2015, cuando coincidieron en Gran Hermano VIP. La princesa del pueblo ganó este reality, en el que protagonizaron auténticas batallas campales entre ellas.

Belén rompió con su representante, Toño Sanchís, en septiembre de aquel año tras casi una década contando con sus servicios. A lo largo de estos años han protagonizado guerras judiciales y mediáticas que siguen abiertas a día de hoy. Incluso Belén se quedó con su casa tras salir a subasta.

La madre de Andreíta le acusa de cuatro delitos en una querella criminal que le interpuso hace unos meses: apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental contable y tentativa de estafa procesal. El representante también tiene pleitos judiciales abiertos contra otros colaboradores del programa y de 'La Fábrica de la tele'. En las redes sociales son frecuentes sus tuits contra ellos.

Toño también representó a la propia Olvido. A día de hoy, siguen siendo amigos, tal y como ambas partes han dejado claro en reiteradas ocasiones. "Me acaba de llamar mi amiga Olvido. No está desesperada de nada esto es una invención más de Sálvame. No les autorizo a emitir su llamada. No les autorizo a emitir su llamada", escribió Toño mientras se emitía el programa.

Corredera, sin embargo, se mostró incrédula tras sus palabras: "Mientras esto sucedía (su tuit) Olvido estaba hablando con nuestro reportero para decirle que lo atendía. Bueno, diferentes mensajes", aseguró, mientras los colaboradores echaban a reír.

Omar, en la misma línea, dijo al comienzo de su intervención: "Me dejas mudo con lo que acabas de decir de Toño. Te tengo que decir que no solo nos ha atendido fuera de cámaras, sino que ha sido amable y educada con todos nosotros".

Tras la polémica Olvido volvió con su marido, Jesús Atahonero, y se convirtió en madre de nuevo con él. En 2014 dio a luz a su tercera hija, Valeria. En 2017 confesó a El Español: "Mi marido es como mi hermano. No tenemos sexo".