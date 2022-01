Penélope Cruz revela su secreto de belleza y de salud: "¡Parece que tiene 17 años!"

Guapísimas las dos actrices, Penélope Cruz y Jessica Chastain visitaban el plató de la súper estrella de la tele James Corden. En el sofá del programa, Jessica reveló el gran secreto de salud y belleza de la madrileña. Un mantra que la mujer de Javier Bardem sigue religiosamente.

Penélope vive su mejor año. Premiada por la Sociedad Estadounidense de Críticos de Cine por su trabajo en la película de Pedro Almodóvar 'Madres paralelas', la actriz madrileña se encuentra en plena promoción de la cinta Agentes 355.

Junto a su compañera de reparto Jessica Chastain, Penélope pasó por el late show de James Corden. La actriz norteamericana, entre risas, reveló que pilló a Penélope, en un descanso del rodaje de la peli, comiendo un puñadito de sal. "Me hablabas de curas medicinales... y entonces me dije 'oh, aquí tenemos a una de estas...'", añadió poniendo cara de broma.

La intérprete madrileña salió al paso explicando: "De hecho, fue mi cardiólogo quien me recomendó que lo hiciera porque tengo la tensión muy baja."

"¡Uah! ¡Doctor Cruz!" soltó el presentador. La mujer de Bardem matizó que no vale cualquier sal: "Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado". Entonces Jessica deslizó de broma: "¡Parece que tiene 17! Así es que a lo mejor todos tenemos que empezar..."