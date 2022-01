Elia, hija de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar, tras conocerse su cáncer: "Me encuentro regular"

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar atraviesan uno de los momentos más complicados de su vida debido al cáncer que le han diagnosticado recientemente a una de sus hijas, Elia (40). La ex mujer del ex alcalde de Marbella lo confesó este lunes en Sálvame y Elia ha tomado la palabra horas después tras el interés generado por la prensa.

"Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más", ha confesado a El Español después de que dicho medio se pusiera en contacto con ella.

El tumor le fue diagnosticado hace pocas semanas y está recibiendo quimioterapia: "Necesitamos un milagro del cielo, es lo peor que me ha pasado en la vida", dijo Mayte Zaldívar. Son momentos muy complicados para la familia: "Es algo que me arrea el corazón. Os pido que recéis por mí, que me envíen las mejores energías para que me salga bien. Todo lo demás no me importa nada", le confesó a Kiko Matamoros.

La familia quería vivir este momento en la intimidad pero finalmente han decidido confirmar los rumores que ya empezaban a surgir. Mayte está devastada pero no es la única: "Julián también lo está pasando muy mal", señaló Matamoros.

El ex alcalde marbellí también está de actualidad porque Mediaset estrenará próximamente No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, entrevista en formato docuserie en la que hablará de su relación con Isabel Pantoja.