Alba Carrillo muestra su tatuaje secreto con una foto que sube la temperatura

La modelo ha compartido este lunes una fotografía muy sensual en Instagram, donde cuenta ya con 680.000 seguidores. En ella, Alba Carrillo muestra por primera vez el tatuaje que luce en un costado y lo hace vestida con una camiseta holgada, braguitas y una pose muy sexy.

La ex de Feliciano López explica que se trata de su grabado más especial: "Mi tatuaje más especial es el que comparto con mi amiga Almu y es el que veis en la foto. Tengo tres porque dicen que si no son impares traen mala suerte y soy muy supersticiosa", desvela.

Alba está estrenando el año 2022 en su pueblo, Nava del Barco, desde donde recibió la llegada de los Reyes Magos junto a sus padres y su hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. El pequeño ha regresado a Madrid para retomar las clases este lunes pero su madre ha prolongado su estancia en Ávila a falta de trabajo. Y es que Mediaset la tiene 'castigada' tras los últimos desencuentros que tanto ella como su madre, Lucía Pariente, han protagonizado con Jorge Javier Vázquez. Además, Alba abandonó muy enfadada la última conexión con el programa en el que colabora, Ya es mediodía, tras un intercambio de palabras con Gloria Camila y esto también le ha valido un toque de atención por parte de los jefes.

La madrileña está aprovechando el parón para desconectar, respirar aire puro y ponerse al día con sus estudios universitarios (Criminología). A través de ellos aprovechó para lanzar una pulla a Mediaset: "Aprovecho para estudiar que es lo que me ayuda a focalizar en lo importante y porque estudiar siempre es una puerta a la esperanza. El futuro es nuestro. Cuando uno aprende a pensar desde pequeño y se informa y lee, se convierte en un librepensador y no podemos guardar un cerebro libre en una jaula, ni obligarlo a no pensar y a expresarse libremente", escribió. "Mi deseo para este 2022 es la LIBERTAD para todos. La de verdad. Que ya no haya peajes como canta el gran Sabina: 'Que ser valiente no salga tan caro; que ser cobarde no valga la pena '.