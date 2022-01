Jorge Javier Vázquez dispara contra Ayuso y los independentistas: "Madrid se está haciendo pequeña, como Barcelona cuando la dejé"

El presentador, que comienza el año presentando su obra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, ha confesado estar en un momento complicado. Jorge Javier Vázquez arrastra algunos problemas de salud desde hace meses que le han obligado a ausentarse del trabajo, donde el público (tanto en la televisión como en teatro) ya no le respalda como antes. Además, la pérdida de Mila Ximénez fue un duro golpe para él, que se siente desubicado y hasta se plantea mudarse de la capital: "Yo creo que estoy en crisis con Madrid, pero creo que tiene bastante que ver mi edad".

A sus 51 años, el periodista catalán reconoce haber vivido sus mejores años en Madrid, pero la ciudad ha cambiado demasiado: "De un tiempo a esta parte ha habido un tiempo de agotamiento. Sí que es verdad que de un tiempo a esta parte llegados a una edad la ciudad deja de pertenecerte un poco. Estoy en el momento de buscar otro Madrid para mi edad porque el de treinta años lo tengo agotado", confesó este domingo en El Taxi de Onda Madrid.

La reflexión de Jorge Javier incluye también una pulla para los políticos, especialmente para Díaz Ayuso y para los independentistas, a los que ha criticado públicamente en varias ocasiones: "No me gusta el proceso que está llevando ahora a cabo. Siempre digo que me recuerda al proceso que tenía Barcelona cuando yo me vine para acá que era el 'España nos roba' y ahora estamos viviendo un 'El Gobierno nos roba'. Yo creo que Madrid se está haciendo pequeña en ese aspecto y no me gusta el cariz que está tomando la situación". Y recuerda que así se lo hizo saber a la ex alcaldesa Carmena: "Dan ganas de largarse".

No es la primera vez que Jorge Javier se moja en temas políticos. Él, que se ha mostrado abiertamente en contra de la independencia de Cataluña, se ha convertido en el nuevo azote de Díaz Ayuso, a quien dedica burlas y críticas: "Sigue al pie de la letra la estrategia de todo buen ganador de reality: disparar contra todo lo que se menea aduciendo como excusa que nadie la comprende. Se hace la víctima de un sistema totalitario contra el que lucha por opresor de las libertades".