Kiko Rivera le pide a la "señorita" de su hermana que deje de "dar por culo": "Mi familia son mi mujer y mis hijos"

Mientras Isabel Pantoja no pasa por su mejor estado de salud debido a todas las polémicas familiares y mediáticas que tiene abiertas, Kiko Rivera sigue echando leña al fuego. El DJ ha lanzado un mensaje en sus redes sociales. Aunque aparentemente va dirigido contra su hermana, con sus palabras tampoco deja en buen lugar a la tonadillera.

"Tú, tú, tú y mil millones de veces tú, Irene Rosales. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo", ha escrito Kiko este lunes junto a una foto con su esposa.

Después, ha dejado claro que solo su mujer y sus hijos conforman su familia. Ni siquiera mete en el 'lote' a su propia madre: "Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos. Ahí acaba".

En las últimas semanas, Isa Pantoja ha explicado que sigue decepcionada con su hermano por sus comportamientos y arrebatos. "Estamos enfadados y a mí no se me pasa de la noche a la mañana por mucha Navidad que sea (...) Su pronto es lo que le ha hecho estar solo, porque está con la familia de Irene y con las niñas, pero con mi madre y conmigo no", aseguró el pasado 4 de enero en El programa de Ana Rosa.

Los hermanos están especialmente enfadados desde hace unos meses. Todo se desencadenó cuando Isa acudió a la boda de su prima Anabel. Kiko, en cambio, decidió no asistir con su familia porque su abuela, la madre de Isabel, había fallecido días antes. El DJ le reprochó a su hermana en una entrevista su decisión (y otras cuestiones) y desde entonces no se hablan.

Entre madre e hijo la situación tampoco ha mejorado. Todo apuntaba a que habían acercado posturas tras la muerte de doña Ana a finales de septiembre y su reencuentro en Cantora, pero nada más lejos de la realidad. Todos estos disgustos y otros (como la entrevista que Mediaset emitirá de Julián Muñoz próximamente) han provocado que la salud de la cantante se resienta.

"No paraba de decir que qué más le puede pasar, se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas", aseguró Marisa Martín Blázquez la semana pasada, desvelando que entró en un "ataque de pánico" cuando supo lo de la entrevista de su ex.