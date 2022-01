Rocío Flores contesta a Corredera: "Tenéis una guerra abierta con mi padre y me estáis llevando a mí por delante"

Rocío Flores ha hablado tras las declaraciones de Carlota Corredera, que le mandó un mensaje en mitad de su polémica con María Patiño. Con semblante tranquillo, ha vuelto a defender que ella no está siendo manipulada por su padre y ha vuelto a lanzar un mensaje contra 'La Fábrica de la Tele' (la productora de la docuserie de su madre y de Sálvame).

Hay que recordar que hace dos semanas, Patiño dijo en Sálvame: "Si os creéis que Rocío Flores no es el brazo armado de su padre, para decir al mundo 'Mi padre no es el perfil que se pinta en la cadena'... Tu padre te está utilizando para que esa separación [la de Olga Moreno y Antonio David] que transmites como cordial... es porque hay un juicio".

Días después, la joven Ro se defendió y aseguró que Patiño es una periodista "sin credibilidad ninguna". Corredera, en Sálvame, salió en defensa de su compañera y le lanzó un mensaje a Ro: "Respeta el oficio de la gente que trabaja en televisión".

Tras este cruce de declaraciones, la hija de Rociíto se ha vuelto a defender este lunes en El programa de Ana Rosa: "Yo soy la primera persona que pide respeto para todos los que trabajamos aquí. Decís que sois presentadoras y periodistas. Efectivamente, lo primero que yo no he estudiado periodismo. Pero Gloria y yo tenemos nuestros estudios y trabajamos. Sí, nosotras somos personajes. Somos dos personajes que trabajamos en la cadena, pero que nunca hemos contado nuestra historia. Solo he hecho una exclusiva hablando de mi paso por Supervivientes".

En este sentido, ha aprovechado su intervención para defender también a Gloria Camila, que desde Ya son las ocho se está pronunciando acerca de la polémica "[Carlota] nos dice que estamos desubicadas. Las dos nunca le hemos faltado el respeto a nadie estando aquí, a pesar de las barbaridades que se han dicho. Pero puedo decir y puedo defenderme, con respeto y educación, de lo que se dice de mí. Las dos tenemos 25 años y nos ha tocado vivir mucho en la vida, cada una su historia con 25 años. Nunca te he faltado el respeto y siempre he respetado a todo el mundo", ha añadido.

A continuación, un dardo envenenado a 'La Fábrica de la tele' en su conjunto: "No creo que porque tengáis una guerra abierta con mi padre me tengáis que llevar a mí por delante. No me siento víctima de nadie, tiene 25 años". Después, ha insistido: "Me estáis desacreditando cuando decís que soy el brazo armado de mi padre. Que tengo 25 años".

La guerra entre la productora de Sálvame y los Flores se desencadenó a raíz del estreno de la docuserie en marzo del año pasado. No solo están enzarzados mediáticamente, también en lo judicial. En septiembre, la productora fue condenada a pagarle más de 80.000 euros a Antonio David por su "despido improcedente". Hace unos días, Ro aseguró que todo lo que tenga que decir contra ellos lo dirá en los tribunales. También arremetió contra Carrasco: "Mi madre permite que en 'Sálvame' hablen de mí como ellos hablan", dijo indignada.