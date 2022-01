La venganza de Jorge Javier: le quita a Alba Carrillo "el pan de su hijo", castigada semanas sin pisar Telecinco

No están siendo días fáciles para Alba Carrillo. La ex de Feliciano López y Fonsi Nieto lleva dos semanas sin pisar un plató de televisión tras protagonizar un tremendo encontronazo en redes sociales con Jorge Javier Vázquez. El presentador se lo advirtió: "Yo no amenazó, ejecuto". Y así ha sido. ¿La consecuencia para la modelo? Unas semanas de veto y una buena regañina por parte de sus jefes.

Alba es de las que estalla rápidamente y, aunque después se arrepiente y pide perdón, parece que esta vez no está por la labor. Para empezar, el presentador de Sálvame se niega a hablar con ella, al menos de momento y, por supuesto, ha expresado a sus jefes su absoluta negativa a volverse a sentar con la modelo en un plató y mucho menos con su madre, Lucía Pariente, a la que echó sin miramientos de la última gala de Secret Story.

Desde aquel momento ni Alba ni su madre ha n pisado las instalaciones de Telecinco. Una venganza en forma de castigo, sobre todo para Alba, que se gana el pan ocupando una silla con Sonsoles Ónega en Ya es mediodía o Ya son las ocho, donde también se llevó un buen rapapolvo tras dar la espantá después de una acalorada discusión con Gloria Camila. Ese rifirrafe y lo de Jorge la han tenido apartada y así seguirá siendo. "Unas vacaciones forzadas sin fecha de finalización", confirman a Informalia fuentes de la cadena.

La buena noticia para Alba Carrillo es que, según apuntan a este medio, este veto es probable que no se alargue demasiado, ya que en la productora de Ana Rosa, la que lleva los citados programas, la siguen queriendo como tertuliana. Pero volverá con condiciones, y una de ellas será controlarse sobre lo que dice cuando habla de las estrellas de la cadena, y eso incluye a los presentadores y los jefes. No es el primer toque que le dan y todo tiene un límite. La que lo tiene más difícil es su madre, Lucía Pariente, quien en sus redes sociales incluso criticó a Paolo Vasile.

En estos días, en los que ha estado alejada de la pequeña pantalla, la ex de Santi Burgoa ha aprovechado para estar con su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, estudiar la carrera de Crimonología (ya está en tercero, y espera usar sus conocimientos en televisión) y tomarse un respiro en su pueblo, Nava del Barco (Ávila).

Allí se compró una casa para su hijo y ella y la está decorando a su gusto. Es su refugio donde halla la paz que necesita cuando se encuentra fatal. Y dicen los que más la conocen que en esta ocasión Alba lo ha pasado peor que otras veces ya que, esta vez, piensa que Jorge fue durísimo con ella y con su madre de manera injustificada.

Jorge Javier, "hasta el coño" de Lucía Pariente y su hija

Hay que recordar que el presentador estalló contra Lucia Pariente cuando la madre de Carrillo denunció que Cristina Porta había hecho trampas con el beneplácito del programa. Aunque realmente saltó cuando le llamó "bravucón": "Estás mintiendo como en tantas otras ocasiones, como mentís tú y tu hija, las dos. Sembráis la duda. Y estoy hasta el coño de vuestras disculpas. ¡¡¡Fuera!!!. ¡Si no te vas tú del plató, me voy yo!", dijo el badalonés. Y termino amenazando: "Cuidado con Twitter que yo no amenazo, ejecuto". Y lo ha hecho, porque, como dicen en una productora que trabaja para Mediaset, y no es la de Jorge Javier, "con esta venganza le quita a Alba Carrillo el pan de su hijo".

Alba Carrillo no se cortó ni un pelo tras la amenazas de Jorge Javier, y lo ha pagado, literalmente. Recordemos que no solo no reculó ni pidió perdón sino que le contestó en redes sociales. Y varios compañeros del badalonés coinciden a afirmar que "es muy vengativo".

Por otra parte, en sus ataques en Redes Alba no nombraba a Jorge Javier pero estaba claro contra quién iba: "¡Feliz Navidad a todos! Gracias por los mensajes. Y un deseo: nunca os hagáis tan ínfimos de espíritu que os defina esta frase: era tan pobre que no tenía más que dinero", en clara referencia al presentador. Y en otro comentario remató: "Mi deseo para este 2022 es la libertad para todos. La de verdad. Que ya no haya peajes como canta el gran Sabina en Noche de bodas: 'Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena...".