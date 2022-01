La reprimenda de Andreita a su madre, Belén Esteban, por romper su pacto de intimidad

No lo hizo con mala intención, al contrario, pero le ha costado una buena reprimenda. La iniciativa de Belén Esteban de subir a su Instagram una fotografía de su hija Andreíta no ha gustado nada a la primogénita de Jesulín de Ubrique. La joven le reprochó a su mediática mamá que haya roto el pacto de confidencialidad por el que la veinteañera no tiene que salir nunca en los medios.

Andrea Janeiro es todo lo contrario a su hermana Julia, amiga de exhibirse en las redes sociales, poco se sabe de su vida personal, salvo que estudia Comunicación en un prestigioso centro de Inglaterra, que tiene un novio británico y que adora a su progenitora.

Con su padre habla de vez en cuando por teléfono, pero no existe ni una sola imagen que demuestre que se han visto en los últimos años. Desgraciadamente, la suya no es lo que se dice una relación normal entre un padre y su hija.

En su estancia en Inglaterra se la considera una alumna ejemplar, que saca muy buenas notas y sigue al pie de la letra las normas de la institución. En la imagen de la discordia, la que ha enfadado a la única hija de la Esteban, aparece Andreíta de espaldas, en bañador, entrando en el agua. Si no fuera porque Belén ha subido un mensaje del todo significativo: "Lo que más quiero en mi vida", acompañado del tema Baby, de Justin Bieber, el contante favorito de su hija, nadie habría adivinado la identidad de la chica de la fotografía.