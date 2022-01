Alejandra Rubio cuenta la verdad detrás de la foto con su tía Carmen Borrego: "No hemos aclarado nada"

Alejandra Rubio, la pequeña del clan Campos, se ha pronunciado en Viva la vida sobre su reencuentro con Carmen Borrego. Después de 206 días de distanciamiento, tía y sobrina volvieron a verse en la noche de Reyes.

Esa misma tarde, las hermanas Campos compartieron una divertida fotografía con la que evidenciaron su reencuentro y su, hasta entonces, reconciliación. Sin embargo, la hija de Terelu no lo hizo y ha explicado el porqué: "No la colgué porque pienso que las cosas no se hacen así".

"Hay que hablar. Yo estoy genial con Carmen, pero hay que hablar muchas cosas todavía. No hemos aclarado nada. Es la realidad, estamos bien pero no hemos hablado nada. Tenemos que quedar un día a solas, sin que haya gente externa. Primero dejaré que hablen ellas y luego ya entraré yo en la conversación", explicaba Rubio.

Emma García le ha preguntado a Alejandra sobre los errores que había cometido en el conflicto familiar y la joven de 21 años no dudaba en hacer autocrítica: "Mi mayor error ha sido destapar esto. No tendría que haberlo hecho nunca. Creo que me equivoqué al decir que no teníamos la misma relación desde hacía tiempo. Eso hizo que la gente hablara mucho y creo que eso ha sido el mayor problema", aseguraba la sobrina de Carmen Borrego.