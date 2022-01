Elena Tablada se encara con un reportero en plena calle por llamarle "hija"

Elena Tablada parece que no disfrutó del todo del 40 cumpleaños de Madame de Rosa, ya que a la salida protagonizó un polémico encuentro con la prensa que se encontraba en las inmediaciones de la fiesta.

Uno de los reporteros ha llamado "hija" de manera coloquial a la exmujer de David Bisbal y esta ha respondido de la siguiente manera: "¿Tú me llamas hija? Tú eres el de Picalagartos (un restaurante), ¿no? Que estabas allí y llamas 'hija' a la gente".

Lea también: Elena Tablada sufre una preocupante secuela tras superar el Covid: pérdida de memoria

Sin entender nada, el reportero se disculpa y la diseñadora de moda contesta: "No me sienta mal, pero... si no es solo hoy. Tu eres así". "Elena es un poco 'seta', tiene esa manera tajante de hablar", ha dicho María Patiño, mientras enseñaba a los espectadores las imágenes del desencuentro en Socialité.

Entidades Elena Tablada Diseñadora Diseñadora

Relacionados Se encienden las alarmas por el estado de salud de Isabel Pantoja