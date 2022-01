El dardo de Terelu Campos a Rocío Flores sobre su trabajo en televisión: "Te equivocas y apencas"

Terelu Campos se ha mojado en más de una ocasión a la hora de opinar sobre Rocío Flores, pero ha dejado claro que no lo hará más si ella opina de su familia en televisión sobre todo para proteger a Rocío Carrasco, a la que siempre ha apoyado tanto públicamente como en la intimidad.

"Ya sabes que de esta mujercita, mujer, chica... Es que no sé cómo llamarle para que a nadie le moleste, no hablo más. Lo que sienta yo para mí se va a quedar", ha dicho la hija mayor de María Teresa al ser preguntada en Viva la vida por la 'guerra' pública entre Rocío Flores y María Patiño.

Lea también: María Patiño contesta tajante a Rocío Flores: "Te sigo considerando una víctima de tu padre"

Además, y desde la voz de la experiencia, la madre de Alejandra Rubio sí que ha querido enviarle un mensaje a la hija de Antonio David si se quiere seguir dedicando a trabajar en televisión: "Si yo entro en el juego de la televisión entro en el juego para todo, para las cosas que me gustan y para las que me repatean. Es lo que hay. Y no me victimizo, te equivocas y apencas", sentenciaba en directo para que la joven sea consciente de que este trabajo no siempre será de color de rosa.

