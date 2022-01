Jacobo Ostos, roto tras la muerte de su padre: "No me lo creía, pensaba que estaba soñando"

Jaime Ostos ha muerto este sábado, 8 de enero, a causa de un infarto a los 90 años. Multitud de espacios televisivos han querido despedir al sevillano, como Viva la vida, que ha conectado en directo con Jacobo Ostos, hijo del torero, para saber cómo se encuentra él y la familia en este momento tan complicado.

El joven, entre lágrimas, y muy emocionado, ha explicado como fueron los últimos días de su padre: "Ha estado con su gente, sus amigos, con mi madre, en Cartagena, Bogotá. Por fuera estaba muy bien pero eran casi 91 años. Es ley de vida, supongo. Le di un abrazo hace diez días. He estado hablando con ellos estos días, me mandaban fotos de él, bailando".

"Me han despertado con la noticia hace dos horas y no me lo creía, pensaba que estaba soñando aún", dice Jacobo, roto de dolor. "Estaba muy bien, imaginaos, para coger un vuelo a Colombia. Pero supongo que la edad y lo sucedido en estos últimos años... todo tiene su final. Ha muerto sin dolor, un infarto cuando se ha despertado y rodeado de su gente, excepto de sus hijos", ha lamentado el joven.