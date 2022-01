Risto Mejide, positivo en Covid-19 por segunda vez: "Hago colección de variantes"

Risto Mejide ha vuelto a contagiarse de coronavirus. Ha sido él mismo el encargado de hacer pública la noticia de su nuevo positivo, compartiendo una fotografía de su test de antígenos para todos sus seguidores en Instagram.

"BOOM. Menudo regalito de reyes", comenzaba contando el presentador. "Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca", explicaba en su publicación el presentador de Cuatro.

El marido de Laura Escanes no ha querido dejar pasar la oportunidad para mandar un mensaje a los antivacunas: "Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves, y doy fe, que hago colección de variantes)", concluía.

El pasado mes de julio el publicista se contagió de coronavirus por primera vez y así lo anunciaba: "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también".

