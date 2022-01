Frank Cuesta también se moja en la polémica con Djokovic: "Este gilipollas se cree superior"

Este lunes, 10 de enero, es el día. El caso de Novak Djokovic llegará a juicio y se sabrá si puede participar en la presente edición del Open de Australia que arranca el 17 de enero en Melbourne.

Esa es la opción más favorable al tenista de 34 años, que podría tener que tomar un vuelo de vuelta a Serbia ese mismo día, e incluso se enfrentaría a una dura sanción si no consigue que se anule la cancelación de su visado y es deportado por no tener pruebas suficientes para justificar una exención médica de las normas de vacunación COVID-19 de Australia.

La decisión del deportista serbio de 'jugarse' su participación en el abierto de Australia por no vacunarse contra la Covid-19 ha dado la vuelta al mundo. En España, deportistas y otros personajes conocidos han entablado un acalorado debate en redes sobre lo sucedido y la plana política ha aprovechado para lanzarse dardos.

El último en sumarse al debate ha sido Frank Cuesta, a través de sus redes sociales con un vídeo en el que criticó: "Qué hace Djokovic? Le pega pelotazos a una pelota en una pista de tenis. Y aparte de eso, ¿qué hace? Pues ya está, ¿por qué es diferente al resto? ¿Por qué va a tener excepciones?".

"¿Por qué yo no puedo viajar a Australia si no tengo el pasaporte COVID y él sí? ¿Por qué yo no puedo ir a Australia si no paso por 15 días de cuarentena y él sí?", continuó el presentador, explicando que además "muchas cosas han cambiado". En este vídeo, Frank Cuesta reconoce que no se ha vacunado, y expone sus motivos: "Mi familia la tienen todos, pero a mí, como extranjero, me querían poner la que se ha hecho en China y me negué porque tiene muchísimos efectos secundarios, y estaba probado que no valía, además de que no te vale para el pasaporte COVID para viajar".

"Djokovic está demostrando que el mundo tiene que regirse para todos por igual. En esta ocasión este gilipollas se cree superior al resto, pero este tío no es superior a mí en absolutamente nada más que jugando a tenis. Ni a ti ni a nadie. Ninguno de los que estáis viendo este vídeo es inferior a Djokovic, ¿de acuerdo?... Caga, duerme, mea y llora igual que tú y que yo, entonces no puede haber excepción", zanjaba.

@Frank_Cuesta Gracias por explicar un poco de tus opiniones ????????#novaxdjokovic#openAustralia@Javier_Alarcon_@espn@SC_ESPN@elpais_deportes@DeportesLN@ESPNDeportes@CiroGomezL@ElOpinadorTV@franciscozea@TUDNLive@DjokerNole ???????????????????????? pic.twitter.com/B6stPAGRAE — ????? ??. ?í?I?O ®???????? (@ReyCivico) January 6, 2022

