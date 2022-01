Muere Shane, el hijo de 17 años de Sinéad O'Connor

Shane, el hijo de 17 años de la cantante Sinéad O'Connor, ha sido encontrado muerto tras permanecer desaparecido desde el pasado jueves, 6 de enero.

"Mi hermoso hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios", ha escrito la propia la cantante, de 55 años de edad, en su cuenta de Twitter.

My beautiful son, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: