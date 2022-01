María Patiño contesta tajante a Rocío Flores: "Te sigo considerando una víctima de tu padre"

La guerra mediática entre María Patiño y Rocío Flores sigue abierta. Después de que la hija de Antonio David y Rocío Carrasco acusara a la colaboradora de Sálvame de no tener "credibilidad" como periodista, la gallega no ha dudado en responder este sábado, 8 de enero, en Socialité.

"Yo no soy su enemiga. Ella intenta desacreditar a personas de esta casa porque son amigas de su madre o porque atacaban a su padre o porque la atacan en redes, pero yo nunca he estado en esos grupos", comenzaba diciendo Patiño.

"Durante años he desacreditado a tu madre y a Fidel Albiac. El foco no está en ti, está en tu padre. Te has ido tres meses atrás, ¿por que no me contestas a lo que dije el miércoles? Te sigo considerando una víctima a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre. Quizá para ti lo ideal es que jamás hubiéramos descubierto nada de tu padre, de lo que ha mentido a toda España. No voy a ir nunca en contra tuya", zanjaba la presentadora de Mediaset.

