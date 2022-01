El legado familiar de Sidney Poitier, el legendario actor de Hollywood

Sidney Poitier, figura esencial del Hollywood dorado y símbolo de lucha por el reconocimiento de la igualdad y los derechos civiles, ha muerto a los 94 años este viernes, 7 de enero. Poitier fue el primer intérprete negro en ganar el Oscar a Mejor Actor por Los lirios del valle en 1963.

El menor de siete hermanos, nació prematuro en Miami el 20 de febrero de 1927, tan pequeño que cabía en la mano de su padre. Sus padres, productores de tomates que viajaban a menudo entre Florida y las Bahamas, temían que no sobreviviese. Pero lo hizo.

Desde entonces superó decenas de problemas a lo largo de su vida. Pronto probó suerte en la actuación en Nueva York aunque sus limitados conocimientos hacían que tuviera dificultad para leer los guiones. Trabajando como lavaplatos conoció a un camarero anciano que le ayudó a perfeccionar su lectura y dicción gracias a lo cual pudo volver a probar suerte. Poco después trabajó en el American Negro Theatre donde estudió interpretación. Un cazatalentos se lo llevó a Hollywood para que firmara con la Fox. Veinte películas más tarde, se convirtió en estrella. Inolvidables fueron sus interpretaciones de los clásicos Adivina quién viene esta noche (1967) y En el calor de la noche (1967).

Su primer matrimonio duró 15 años y le dio cuatro hijas. El 29 de abril de 1950, el actor se casó con Juanita Hardy, una mujer con sangre cherokee de la que poco se sabe. Beverly Poitier-Henderson (69 años) es la hija mayor. Se casó con su novio del instituto y ha trabajado como diseñadora de joyas. También es escritora. Publicó Nana en 2001, un libro que recoge sus experiencias, así como las de personas que marcaron su vida. Pamela Michelle (67), en cambio, apostó por la interpretación, participando en títulos como Chacal o Air América antes de convertirse en profesora de Arte Dramático en Bahamas. Su hermana Sherri (65) también quiso ser actriz. Con una carrera de poco fuste, participó en títulos como De profesión, estafadores o, más recientemente, The fighting Temptations, junto a Beyoncé. La pequeña de la familia, Gina, eligió el mundo de la moda y el diseño, llegando a contar con su propia tienda con la colaboración de Bejai Designs. Se casó con su novio de toda la vida, Gaetan Gouraige, y tuvo cuatro hijos, uno de los cuales murió de manera prematura. En mayo de 2018, Gina falleció. Su familia nunca hizo pública la causa de su muerte.

Según El Mundo, su mirada inocente y sus buenos modales taparon uno de los escándalos más grandes de su vida porque la actriz Diahann Carroll (en España se hizo muy popular por interpretar a Dominique Deveraux en Dinastía) había sido su amante durante nueve años. Poitier le prometió la luna, le obligó a divorciarse de su marido, él también iba a dejar a su esposa, compró un apartamento de diez habitaciones y a la hora de la verdad, el actor se echó para atrás. En sus memorias, The Legs Are the Last to Go, la actriz confesó que se portó como un canalla obligándola a firmar un cheque para pagar parte del que habría sido su nidito de amor. En 1976 volvió a casarse por última vez con Joanna Shimkus, con quien tuvo otras dos hijas. Anika (49) y Sydney Tamiia (48), que decidieron seguir en el mundo del cine: Anika como directora, Sydney como actriz, siendo sus trabajos a las órdenes de Quentin Tarantino y de Clint Eastwood sus mayores éxitos hasta la fecha.

En un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, sus familiares describieron su dolor tras el fallecimiento del legendario actor: "No hay palabras para transmitir la profunda sensación de pérdida y tristeza que estamos sintiendo en este momento. Estamos muy agradecidos de que haya podido pasar su último día rodeado de su familia y amigos. Él es nuestra luz guía que iluminó nuestras vidas con infinito amor y asombro. Su sonrisa fue curativa, sus abrazos el refugio más cálido y su risa fue contagiosa".

