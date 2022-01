Carlota Corredera, sin piedad contra Rocío Flores: "Respeta el oficio de la gente que trabaja en televisión"

Este viernes, en El programa de Ana Rosa, Rocío Flores atacaba duramente a María Patiño asegurando que se trata de una periodista "sin credibilidad". Como era de esperar, en el plató de Sálvame se ha sacado la cara por la presentadora de Socialité y quien más clara ha sido fue Carlota Corredera.

La periodista gallega ha mirado fijamente a cámara y se ha dirigido directamente a la hija de Antonio David y, de paso, le ha dado un toque de atención tanto a ella como a su tía Gloria Camila Ortega por atizar a la cadena que les da de comer.

"Tú no has sentado a nadie de la cúpula de La fábrica de la tele en un banquillo, la denuncia se ha archivado, igual que ha sido archivada la denuncia que le pusiste a Vanitatis por publicar la sentencia que te condenaba por malos tratos continuados a tu madre durante tres años", ha empezado diciendo Corredera.

"Te lo digo a ti y a Gloria Camila, os lo voy a decir a las dos, porque a veces creo que habéis perdido un poquito el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset y en Mediaset María Patiño es presentadora, y yo creo que lo mínimo que se puede hacer es que, aunque discrepéis y no os guste nada de vosotras, que sois personajes, que no sois periodistas, los periodistas somos nosotros, tenéis que respetar el oficio de la gente que damos la cara en televisión en la cadena en la que, además, estáis trabajando vosotras ahora", continuaba tajante la presentadora.

Y añadía: "María Patiño no solo tiene credibilidad, sino que, además, es una periodista y que, además, es presentadora de Mediaset, y pido respeto para ella y todas las presentadoras que trabajamos aquí y que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo no provoco absolutamente a nadie, doy mi opinión, al igual que la das tú, lo que pasa que yo soy presentadora y periodista. Respeto, porque creo que estáis un poquito desubicadas".

