Carmen Borrego, aliviada con la paz familiar: "Hemos sufrido mucho y no quiero volver a atrás"

María Teresa Campos ya respira algo más tranquila porque Terelu y Alejandra Rubio ya han sellado la paz con Carmen Borrego tras meses enfrentadas en lo mediático y en lo personal. Las tres se reunieron este jueves con motivo del Día de Reyes y acercaron posturas, tal y como demuestra la foto que las hermanas Campos han compartido en sus redes sociales.

Tras no reunirse en Nochebuena por contactos estrechos con positivos en Covid-19, las hermanas se sentaron sobre la misma mesa el primer día de enero (tal y como contó Terelu). Volvieron a hacer lo mismo este jueves, ya con Alejandra también en la mesa. "¡Felices Reyes en paz y armonía!", escribió Terelu este jueves junto a la foto más esperada de las tres.

Sobre la última comida, la de Reyes, ha hablado Borrego este viernes en Sálvame: "Fue muy natural (...) Nada forzado por ninguna parte". Tras esta reconciliación familiar, está "muy contenta".

Carmen piensa que ya era el momento de limar asperezas: "Yo a mi hermana ya la había visto y yo ya había dicho hace tiempo que tenía comunicación con ella. También que el día 31 había recibido un mensaje de mi sobrina Alejandra. Era el momento de encontrarnos", ha señalado.

Lea también - Carmen Borrego, indignada por la filtración de información privada de su madre: "Van a tener un problema grave"

Ahora recuerda los encontronazos que han protagonizado estos meses atrás y espera que el enfrentamiento no se vuelva a repetir entre ellas: "Han sido muchos meses, vamos a decir raros, pero el volverme a encontrar con toda mi familia ha sido el regalo de Reyes más bonito. Voy a intentar que no vuelva a ocurrir. Que el mundo de la televisión no enturbie las relaciones familiares, eso lo hablamos ayer las tres".

Así las cosas, al menos en ella ya no hay lugar para el rencor: "Con respecto a mi familia no voy a entrar en conflicto. Hemos sufrido mucho y no quiero volver a atrás".

El enfrentamiento entre las hermanas se originó, principalmente, a comienzos del año pasado cuando Carmen desveló haberse sentido sola y sin el apoyo público de su hermana cuando lo ha necesitado. También confesó que no se sentía respetada en lo profesional por su sobrina.

La reconciliación de Carmen con Kiko Hernández, su regreso a Sálvame y la buena sintonía entre este y la matriarca tampoco hicieron calmar las aguas, así como ciertas declaraciones de Alejandra en Viva la vida que molestaron a su "tita" y abrieron la brecha entre las hermanas.