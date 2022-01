Rocío Flores advierte a María Patiño y a "la cúpula" de 'Sálvame': "Os voy a contestar en un juzgado"

Rocío Flores, muy enfadada, ha reaccionado a las últimas declaraciones de María Patiño sobre ella. La joven ha advertido a la periodista y ha dicho que responderá en "un juzgado" a todas las acusaciones que desde "la cúpula" de Sálvame y la docuserie vierten sobre ella y su padre, Antonio David Flores.

Hay que recordar que la periodista aseguró la semana pasada en Sálvame: "Si os creéis que Rocío Flores no es el brazo armado de su padre, para decir al mundo 'Mi padre no es el perfil que se pinta en la cadena'... Tu padre te está utilizando para que esa separación [la de Olga Moreno y Antonio David] que transmites como cordial... es porque hay un juicio".

Después de que Gloria Camila se mostrara contundente contra Patiño, le ha llegado el turno a la propia Ro. "Voy a ser muy clara, muy directa y muy breve. No voy a contestar a María Patiño. No lo voy a hacer porque para mí es una periodista que no tiene credibilidad ninguna", ha explicado en El programa de Ana Rosa.

En este sentido, ha recordado otras informaciones que ha dado María Patiño en los últimos meses y que, según ella, son falsas: "Hace un par de meses a mí me acusó personalmente de haber puesto una denuncia falsa. Imputó un delito a mi padre, asegurando que tenía un vídeo donde salía él colgando los carteles con su foto y la palabra maltratador. Dijo que se había celebrado un juicio y también que había testigos", ha señalado.

De todas estas acusaciones ya se defendió (siempre en la misma cadena donde Patiño da estas informaciones): "Me senté aquí y dije 'es completamente falso'. Esto, de nuevo, es completamente falso".

A continuación, ha señalado que defenderá su verdad en los tribunales: "Es una periodista que está denunciada penalmente. Lleváis un montón de meses provocándome, intentando buscar siempre mis reacciones, haciéndome daño no, lo siguiente".

Su mensaje también está dirigido a los responsables de Sálvame, que son los mismos que crearon la docuserie de su madre: "Lleváis mucho tiempo haciéndome muchísimo daño, desde que senté a la cúpula de La Fabrica de la Tele en el juzgado. No voy a defenderme en un plató de televisión, no os voy contestar en un plató, os voy a contestar en un juzgado", ha sentenciado.

La semana pasada, al borde del llano, la nieta de Rocío Jurado también lamentó que su madre permitiera a los de Sálvame hablar de ella "como hablan". En cuanto a la guerra judicial que tanto la joven como su padre mantienen con La Fábrica de la Tele, hay que recordar que la productora ya fue condenada a pagarle al ex guardia civil 80.000 euros por su despido "improcedente". Fue despedido en marzo tras los testimonios de Rociíto en la docuserie.