La mujer de Djokovic, Jelena, tras la polémica de Australia: "La única ley que deberíamos respetar es el amor"

Novak Djokovic está protagonizando una de las grandes polémicas de la semana. Australia ha revocado su visado para entrar en el país tras no haber presentado un certificado de vacunación del Covid-19. Este lunes, un tribunal australiano analizará el recurso que han presentado los abogados del tenista para que finalmente pueda acceder al país y disputar el Abierto de Australia, que se celebra entre los próximos 17 y 30 de enero.

Mientras todo se arregla, la mujer del deportista, Jelena Ristic, le felicitó las fiestas este jueves a sus seguidores de Instagram y, al mismo tiempo, lanzó un mensaje de apoyo hacia él en su perfil de Instagram: "Gracias queridos en todo el mundo por usar su voz para enviarle amor a mi esposo", escribió este jueves junto a una romántica foto con el tenista en la playa.

La empresaria no comprende las críticas que está recibiendo su marido, al que autoridades y expertos están tachando de irresponsable por no vacunarse: "Respiro profundamente para calmarme y encontrar gratitud (y comprensión) en este momento por todo lo que está sucediendo".

Después, dio a entender que deben respetar la decisión de su marido: "La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano. El amor y el perdón nunca son un error, sino una fuerza poderosa. ¡Les deseo a todos lo mejor!".

Novak está casado con Jelena Ristic desde 2014 pero su amor floreció cuando tan solo eran unos adolescentes. Iban al mismo colegio, orientado a las disciplinas deportivas. Juntos tienen dos hijos, Tara y Stefan de 4 y 7 años respectivamente. Forman uno de los matrimonios más consolidados de la élite del deporte.

La familia cada vez pasa más tiempo en Marbella. Durante el confinamiento, compraron una mansión por más de 10 millones de euros.

La casa, de 1.000 metros cuadrados, con 3.500 de parcela, cuenta nueve dormitorios y ocho baños, varios salones, sala de cine y televisión, un gimnasio completamente equipado, una sala de juegos con billar y futbolín y un spa, con sauna y baño turco. Las estancias principales están decoradas en una mezcla de estilos mediterráneo y marroquí. "Creo que terminaré viviendo aquí con mi mujer Jelena y mis hijos", dijo el propio Nole hace poco más de un año.

En junio de 2021 vendieron el apartamento que compararon sobre plano en Miami a primeros del año 2020. Se trata de un pisazo en el edificio de lujo Eighty Seven Park que adquirió por cinco millones de euros, misma cantidad por la que se ha deshecho de él.

También han protagonizado alguna que otra bronca durante su historia de amor. La más sonada fue en febrero de 2017, cuando él arrebató el teléfono de las manos de su mujer, que le grababa durante su entrenamiento, para hablar directamente a sus fans.

"No, me gusta acercarme a la cámara para que me sientan más íntimo, más amigable", bromeó el tenista, a lo que ella le reprochó su actitud, creyendo que ya nadie grababa: "¿Dónde están tus modales, eh?", le preguntó e ironizó: "Gracias, amor, gracias. ¿No es la forma correcta de decirlo?", le reprendió antes de poner un rostro de circunstancia al apreciar que su enfado había sido grabado y visto por miles de fans. Pese a todo, forman uno de los matrimonios más consolidados de la élite del deporte. En marzo de 2021, trascendió que intentaron tenderle una trampa para serle infiel a su esposa.

La polémica de Australia

Durante los últimos días, el padre del serbio y el gobierno australiano han protagonizado un tenso tira y afloja. Hay que recordar que en Australia la vacuna es obligatoria para todos los ciudadanos que quieran entrar en el país.

Srdjan Djokovic, el padre del campeón del tenis, considera que esto último puede ser interpretado como un "chantaje" y el ministro de Deportes del estado de Victoria, Martin Pakula, aseguró que "no tiene nada que ver con chantaje sino con hacer que la comunidad de Victoria esté más protegida".

A través de la cadena pública ABC, el político se mostró contundente: "Si eres un tenista internacional o un deportista de cualquier tipo de visita en el país, se te dará la bienvenida en función de tu responsabilidad con la comunidad. Y por eso pedimos a las estrellas internacionales del tenis que cumplan con los mismos requisitos que los residentes de Victoria".

Tras toda esta polémica, han salido voces a favor y en contra del serbio. Una de las más virales, la de Rafa Nadal, que ha defendido la vacunación y la coherencia:

"Creo en lo que los expertos de medicina dicen, y si opinan que necesitamos estar vacunados, es que necesitamos estar vacunados (...) Yo pasé el coronavirus. Estoy vacunado con dos dosis. Si haces esto, no tienes problemas para jugar aquí y en cualquier parte. Y creo que el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", señaló este jueves el de Manacor tras su partido contra Ricardas Berankis del ATP 250 de Melbourne.

Otros, como varios dirigentes de Vox, se han puesto de parte del deportista. Hermann Tertsch ha escrito en Twitter: "Djokovic ha puesto en total evidencia ante el mundo la irracionalidad y perversidad de la política de control social impuesta con un motivo que ya es pretexto, el COVID. A Djokovic le debemos mucho. A la obcecación del poder australiano también. Han disparado todas las alarmas".

Si finalmente el número 1 de la ATP juega en Australia y gana el torneo superaría con 21 títulos de Grand Slam al propio Nadal y a Roger Federer. Desde el estallido de la pandemia en 2020, el tenista ha ofrecido polémicas declaraciones negacionistas: "Estoy en contra de la vacunación. No me gustaría que nadie me obligase a vacunarme para poder viajar", aseguró en abril de 2020 en una videollamada que se retransmitió en redes.

En octubre de este año, además, se negó a desvelar si estaba vacunado: "No revelaré si estoy vacunado. Es un asunto privado y una pregunta inapropiada. No quiero entrar en el juego que los medios están creando".