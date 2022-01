Terelu y Alejandra Rubio sellan la "paz" con Carmen Borrego con una imagen que "vale más que muchas palabras"

"Una imagen vale más que muchas palabras", escribió Terelu Campos en su blog para ilustrar el acercamiento con su hermana, Carmen Borrego, en Año Nuevo. En la misma línea y con motivo del Día de Reyes, ha vuelto a compartir otra imagen en Instagram para dar fe de la reconciliación familiar. La paz ya reina entre Carmen y la sobrinísima Alejandra Rubio (o al menos eso quieren mostrar).

Lea también: Entre décimos y lentejas: así evitó Terelu Campos "las idas y venidas de reproches" con su hermana en Año Nuevo

"¡Felices reyes en paz y armonía!", escribió la hija mayor de María Teresa Campos junto a una foto en la que aparece con su hermana y su hija. Las tres aparecen muy sonrientes. Atrás quedaron los meses de reproches que se han dedicado en televisión y las malas caras.

Carmen también compartió la misma imagen en su perfil de Instagram, aunque fue más escueta y bajo la foto no escribió ni una sola frase. "Un beso enorme a las tres", le escribió la ex presidenta de la Comunidad de Madrid (reconvertida en tertuliana), Cristina Cifuentes, bajo la foto.

Tras no reunirse en Nochebuena por contactos estrechos con positivos en Covid-19, las hermanas se sentaron sobre la misma mesa el primer día de enero y volvieron a hacer lo mismo este jueves para entregarse los regalos de reyes.

Lea también - El último pulso entre Carmen Borrego y Terelu Campos: ¿quién quiere más a mamá?

En su blog de Lecturas, Terelu ya contó cómo fue la comida del 1 de enero. Las dos hermanas comprobaron los décimos de Navidad mientras José Carlos (el marido de Carmen) y Teresa jugaban a las cartas y se pusieron hasta arriba de comida. Sin embargo, evitaron las "idas y venidas de reproches" porque eso no trae nada bueno: "Todo el mundo en esta historia sabe de lo que es responsable y yo ya he marcado los límites, incluso públicamente. Por eso, ya no hay nada que decirse, porque no lleva a nada bueno. ¡No me interesa eso! El dolor ha sido el dolor. No voy a coger el estandarte de ser la única que ha sufrido, porque quiero pensar que no ha sido así", aseguró Terelu.

También reconoció sentirse muy orgullosa de su hermana y de su hija por arreglar los malentendidos: "Me siento orgullosa de mi hija, de que felicitara a su tía y la volviera a llamar tita, y no Carmen. Esto es un gran paso para todos, al igual que lo es que mi hermana le enviara un mensaje cariñoso a Alejandra".

El enfrentamiento entre las hermanas se originó, principalmente, a comienzos del año pasado cuando Carmen Borrego desveló haberse sentido sola y sin el apoyo público de su hermana cuando lo ha necesitado. También confesó que no se sentía respetada en lo profesional por su sobrina. La reconciliación de Carmen con Kiko Hernández y la buena sintonía entre este y la matriarca tampoco hizo calmar las aguas, así como ciertas declaraciones de Alejandra Rubio en Viva la vida que molestaron a su "tita" y abrieron la brecha entre las hermanas.