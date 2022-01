Así es Sasha, la hija de Steven Spielberg que se ha comprometido con el novio que conoció en plena pandemia

Mientras su padre, Steven Spielberg (75), está en lo más alto de las taquillas de todo el mundo con la nueva West Side Story, su hija Sasha (31) ha compartido una gran noticia acerca de su vida personal en Instagram. La joven de 31 años ha anunciado su compromiso con Harry McNally, hijo de uno de los restauradores más prestigiosos de Nueva York.

"¡Mi diario demuestra tener razón una vez más! 1. Mañana después. 2. Entrada en el diario justo después de la primera cita. 3. Momento después de que él propuso. (Sin que Harry lo supiera, mi padre estaba filmando en secreto. Clásico)", escribió Sasha este jueves en la red social Instagram.

Compartió tres fotos. En la primera (imagen superior), aparece luciendo su anillo de compromiso con el mar de fondo. En la segunda, una cita del diario del que habla ('Me voy a casar con Harry'). En la última se abraza cariñosamente con su prometido tras la pedida de mano.

El novio, por su parte, también se puso romántico en redes sociales: "El amor de mi vida. La estrella de mi espectáculo. Aquí está para siempre", escribió.

La historia de amor de los dos comenzó durante la pandemia, después de que ella rompiera con su anterior novio: "Pasé por otra ruptura durante el Covid. Entonces conocí verdaderamente al amor de mi vida. La intimidad de conocer a alguien durante el Covid, y espero que sea la misma intimidad conocer un disco, así ha sido para mí. No tienes distracciones. No hay nada a tu alrededor excepto esa persona".

Sasha es fruto del efímero matrimonio del oscarizado director con la actriz Kate Capshaw, con quien se casó en 1991 tras su divorcio de la también actriz Amy Irving. Con esta última estuvo casado de 1985 a 1989. Con ella tuvo a su hijo mayor, Max (36). A Sasha se suman Mikaela (25), Sawyer (29), Theo (33) y Destry (25). Todos de su segunda esposa.

Al igual que sus padres, Sasha también tira para el mundo del espectáculo. Ahora está especialmente centrada en su carrera musical. Tiene el nombre artístico de Buzzy Lee (para no utilizar el apellido de su padre) y cinco discos, el primero lo lanzó en 2013 y el último en 2021. En cuanto a su carrera cinematográfica ha participado en películas como The Post, en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal o In a relationship, entre otros títulos.

En su Instagram personal, la cantante cuenta con poco más de 65.000 seguidores. En el artístico, apenas supera los 6.000.

Su novio también tiene curiosidad en el mundo del espectáculo, hasta el punto de que ha ayudado a su chica en la dirección de algún concierto y ha dirigido un videoclip de Selena Gómez, entre otros pinitos.

No obstante, tal y como cuenta Vanity Fair, trabaja principalmente en la administración de uno de los restaurantes neoyorkinos de su padre, The Odeon. Su padre, Keith McNally, es un reconocido restaurador de Nueva York desde la década de los ochenta. The New York Times se ha referido a él como "El restaurador que inventó el centro de la ciudad".