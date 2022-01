David Flores le dijo al juez que no hablaba con su madre porque nadie quería darle el teléfono

La guerra de bandos entre la Marea Fucsia y la Azul sigue más viva que nunca. Los defensores de Rocío Carrasco y los de Antonio David Flores cruzan acusaciones e insultos en redes sociales de los que los distintos espacios televisivos se hacen eco. Las últimas palabras de Rocío Flores, además, han levantado ampollas entre los tertulianos de Telecinco como María Patiño, que no solo ha defendido una vez más a la hija de La Más Grande sino que ha desvelado un dato desconocido hasta ahora: "Tu hermano, en sede judicial, le dijo a Su Señoría que no hablaba con tu madre porque pedía el teléfono pero no se lo dabais. ¿Por qué no cuentas eso, Rocío?", ha dicho la periodista.

Emocionada, la gallega ha lanzado un mensaje de apoyo a Carrasco desde Sálvame: "Si una madre ha tenido que dejar a su hijo para que no lo partieran por la mitad y que haya gente que no la entienda, yo si soy Rocío Carrasco y me entran ganas de llorar", ha dicho. "Tu hermano estuvo viviendo dos años con tu madre y tú no estabas en casa, y Rocío Carrasco respetó que el niño siguiese teniendo contacto con la otra parte y con su hermana, no quería partirlo por la mitad".

Y es que en estas fechas tan familiares muchos siguen cuestionando por qué Rocío Carrasco no lucha por recuperar a sus hijos, al menos a David. "El día que ella quiera, aquí estamos, no me voy a ir nunca porque es mi madre", dijo Rocío Flores desde El programa de Ana Rosa este martes, donde además ensalzó la cordialidad con la que su padre y Olga Moreno están llevando a cabo su separación.

María Patiño respondió a la joven señalando a su padre Antonio David Flores, a quien responsabiliza de las palabras de Rocío: "El discurso de Rocío no es espontáneo. Quiere destacar el papel conciliador de su padre, respecto a su segunda separación y lo más importante la ausencia de protección por parte de su madre".

