Tamara Gorro y Ezequiel Garay reaparecen tras su separación entre rumores de infidelidad

Apenas 24 horas después de que la influencer y el futbolista anunciaran su separación, han compartido una fotografía en redes sociales demostrando que el cariño y la unión siguen intactos. Tamara Gorro y Ezequiel Garay celebran el día de Reyes con sus hijos, Shaila y Antonio, y lanzan un bonito mensaje: "Feliz noche de reyes familia virtual. Que los más pequeños se llenen de magia y los mayores nunca la perdamos".

El cuerpo no está para fiestas, tal y como ha confirmado Tamara Gorro, pero el matrimonio ha hecho de tripas corazón por el bien de sus dos pequeños: "Anímicamente estamos mal", ha dicho ella. Y es que a la separación después de ocho años de relación y cinco de matrimonio se unen ahora unos rumores de infidelidad por parte del futbolista.

Los desató precisamente ella con un misterioso mensaje que envió este martes a Lydia Lozano: "Cuidad mucho a Eze". Tertulianos y redes leyeron entre líneas y sacaron conclusiones: una información delicada podría salir a la luz estos días y señalaría a Garay como 'culpable' de la situación sentimental que atraviesa la pareja.

Fue la propia Tamara quien anunció su separación a través de las redes sociales, dejando claro que no era un divorcio. Hasta ahora, la pareja ha seguido conviviendo en la misma casa, una circunstancia que cambiará en las primeras semanas de 2022, por lo que Gorro quería evitar rumores y habladurías: "Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja pero vamos a empezar a dar algunos pasos (...) Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", explicó entre lágrimas.