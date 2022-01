Alberto Garzón, "la oveja roja" de su familia: así es el ministro más allá de la polémica de la carne

Tras en verano enfadar a los ganaderos y a las empresas cárnicas por una campaña en la que animaba a los españoles a consumir menos carne, la polémica en torno a este tema vuelve a ensombrecer al Ministro de Consumo, Alberto Garzón. Especialmente a raíz de una entrevista que concedió a The Guardian a finales de año y por la que, a raíz de las críticas despertadas, se ha justificado.

"Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados", explicó el líder de Izquierda Unida este martes en Twitter.

Según el ministro, la entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre. No obstante, para él "el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis".

En esta entrevista, explica que su objetivo como ministro es "trasladar la evidencia científica en su conjunto a las políticas públicas". Defiende la "ganadería extensible", que para él es "una ganadería ecológicamente sostenible".

En este sentido, pone en entredicho a las "macrogranjas", que predominan en España y que, para él, dan lugar a "una carne de peor calidad". Producen, además, "un impacto ecológico descomunal y proporcional". También destacó el "maltrato animal" que se da, a su criterio, en estas granjas.

A raíz de la repercusión que han alcanzado estas palabras, se han producido reacciones negativas por parte de diferentes sectores políticos y ganaderos, que han pedido su dimisión. Otros han recordado que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir el consumo de carne porque puede resultar beneficioso para la propia salud y la sostenibilidad del planeta.

Sin embargo, ha recibido la desautorización del propio Gobierno (del que forma parte). La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se ha desmarcado este miércoles y dice que sus declaraciones son "a título personal".

"La posición del Gobierno sobre este tema la hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del Gobierno que ha pronunciado de forma taxativa su posición a favor del sector ganadero", ha manifestado la ministra en una entrevista en Onda Cero.

Hay que recordar que Pedro Sánchez, tras la polémica generada en julio, dijo que a él "el chuletón" le gusta "al punto" y Pablo Casado, el líder de la oposición, generó un aluvión de memes cuando se puso a cocinar un chuletón con el fuego apagado a raíz de la campaña impulsada por Garzón.

Padre de familia

El ministro se casó en agosto de 2017 con la médico familiar Anna Ruiz. Desde 2018 residen en una vivienda de casi 100 metros cuadrados en Rivas-Vaciamadrid, para la que sacaron una hipoteca de 200.000 euros. En octubre de 2020, le escribió a su mujer una carta en Instagram.

"Hoy cumple años Anna, mi amiga y compañera de vida. Tengo que reconocer que cada mañana me siento privilegiado de poder compartir tiempo con ella y no hay día que no aprenda algo nuevo o que no me arranque una sonrisa. Es también mi principal apoyo en los momentos más difíciles; en esas ocasiones en las que uno flaquea y necesita el calor de la gente que le quiere", expresó entonces.

También le dio las gracias por la familia que ambos han construido: "Y en los últimos años estamos inmersos en una magnífica y bella aventura: la de educar y ver crecer a nuestras hijas".

Tras casi cinco años de relación, Alberto y Anna se dieron el "sí, quiero" en el municipio de Cenicero (La Rioja), donde el político pasó gran parte de su infancia. Después disfrutaron de su luna de miel en Nueva Zelanda. Su hija mayor, Olivia, nació un año después, en septiembre de 2018. Su segunda hija, llamada Chloe, nació en marzo de 2020.

"Lo cierto es que sin ellas tres, sin Anna, Chloe y Olivia, todo sería más difícil, si no imposible; y sobre todo seguro sería mucho menos bello", escribió el ministro en septiembre en sus redes sociales, con motivo del cumpleaños de su hija mayor.

En Cenicero tiene con su hermano Eduardo cuatro parcelas cercanas al río Ebro. Su hermano, dos años menor que él, es economista, tertuliano y profesor de Universidad. En el municipio malagueño de Rincón del Valle los dos también disfrutan de un piso de 80 metros cuadrados. El pasado de Garzón está muy ligado a Málaga.

La "oveja roja" de su familia

En una entrevista que le concedió a elDiario.es en 2018, el ministro habló de su pasado: "Mi abuela paterna, María del Carmen Blanco, me llamaba 'la oveja roja' (...) Incluso borró mi camiseta de una foto familiar porque ponía 'siempre rojo y a la izquierda", recordó entre risas.

A diferencia de él, sus antepasados eran de ideología conservadora: "Su padre [el de su abuela] fue médico en Madrid durante la Guerra Civil en el bando republicano, pero era partidario de los nacionales. En su familia llamaban peyorativamente a los comunistas 'topató' (todo para todos)". Según recogió la misma publicación, uno de sus bisabuelos, Eduardo Garzón, fue fusilado por el bando republicano en Paracuellos del Jarama.