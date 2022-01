Isabel Pantoja teme que las confesiones de Julián Muñoz puedan llevarla de nuevo a la cárcel

"Gritos, ataque de ansiedad y pánico". Fue la primera reacción de Isabel Pantoja (65), al enterarse de la docuserie sobre Julián Muñoz. La posibilidad de que el ex alcalde revele datos sobre ella que pudieran conducirle de nuevo a prisión ya le ha pasado factura.

Nada más conocer la noticia de los preparativos de la nueva serie sobre Julián Muñoz, Isabel Pantoja se vino abajo. Tal y como ha revelado Marisa Martín Blázquez, la tonadillera "entró en pánico. Su hermano tuvo que llamar a su médico de confianza... Hubo un ataque de ansiedad." Marisa, en El programa de Ana Rosa, ha relatado que la artista no paraba de decir "qué más me puede pasar, se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto..."

La nueva docuserie, No es la hora de la venganza, es la hora de verdad, corre a cargo de Korpa, la agencia de cabecera de Fran Rivera (48) y en su día de Carmina Ordóñez. Basta ese dato para entender que Paloma García Pelayo (59) alma máter de la docuserie, no solo no tendrá ninguna piedad llegado el caso sino que aliñará con la mayor cantidad de detalles escabrosos, documentos y testimonios el material proporcionado por el alcalde corrupto, ex novio de Isabel Pantoja.

Porque el ex edil de Marbella no ve esta producción como un ajuste de cuentas, pero sí asegura que está dispuesto a contar toda su verdad, y a saber qué papel juega la tonadillera en esa verdad.

Julián ha dejado entrever a sus íntimos que le da igual lo que piense la gente, que no le afectan las críticas y que ni se le ocurre dejarse influir por las presiones que lleva recibiendo desde algún que otro sector involucrado en la polémica Operación Malaya.

A estas alturas de su vida no tiene nada que perder, lleva una existencia muy tranquila en Marbella, colabora en temas sociales con una iglesia de la localidad, está volcado en sus hijas y sus nietos y mantiene una relación de respeto con su ex mujer, Mayte Zaldivar.

Por eso, pocos entienden que a sus 74 años quiera complicarse la vida protagonizando una docuserie que, antes de ser emitida, ya comienza a levantar polémicas. Será por dinero.

Los Pantoja, en este caso Isabel y su hermano Agustín, ya se han puesto en contacto con sus abogados para que estén al tanto de todo lo que Muñoz hable sobre ellos dos en su docuserie por si se tienen que tomar las pertinentes medidas judiciales.