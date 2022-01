El príncipe Andrés, en el caso Epstein: el juez dice que debe "asumir la verdad" sobre las acusaciones de abuso a una menor

Después de conocer que el pedófilo millonario pagó 500.000 dólares a Virginia Giuffre, a cambio de su silencio y para proteger al duque ante posibles demandas de abusos a menores, ahora un juez de Nueva York da un paso más y dice que está obligado "a aceptar" la demanda contra Andrés.

Es el peor año para el príncipe Andrés. El caso Epstein de tráfico sexual de menores le pisa los talones. Ahora un juez ha declarado que debe "aceptar como verdaderas" las acusaciones que Virginia Giuffre ha vertido sobre él, acusándolo de abuso sexual cuando ella era una menor de 17 años, según publica "Mirror Online".

Los abogados del duque, a través de una videoconferencia, comparecieron el martes 4 de enero ante un tribunal de Nueva York para que se desestimara el caso de Virginia en Estados Unidos. El equipo defensor basa su estrategia en el pago de 500.000 dólares que Epstein realizó a Giuffre a cambio de no presentar cargos, no solo contra el duque, sino contra otros empresarios. El abogado del duque argumentó: "Ella alega que Epstein, Maxwell (la novia captadora de menores) y Andrés abusaron de ella... No explica cuál fue ese abuso (...) Además, tenía más de la edad del consentimiento en Nueva York."

Sin embargo, el juez respondió de forma contundente: "Estoy obligado a aceptar como verdaderas las alegaciones de la denuncia" de Giuffre contra Andrés, al que acusa de haber abusado de ella en la casa de Maxwell en Londres en el año 2001.