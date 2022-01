Sonia Ferrer se casa con Sergio, su novio policía: "Te hice un hueco y llegaste"

La presentadora de televisión comienza el año con amor y anuncia boda con su novio, Sergio Fontecha. Junto a ellos esta feliz Laura, de 11 años, la hija de Sonia y Marco Vricella, su primer marido. "Somos un equipo... Somos tres", escribe ella en sus redes.

Feliz y apasionada de vivir este amor nuevo, Sonia Ferrer anuncia boda. En los últimos meses la presentadora ha publicado en su perfil de Instagram mensajes apasionados para su chico, Sergio Fontecha: "Podrías no haber aparecido nunca y a pesar de todo yo habría tenido una vida feliz, dando por hecho que no son tiempos para el amor romántico por mucho empeño que uno tenga y disfrutando como hago siempre de los momentos bonitos de la vida. Pero resulta que no me equivocaba pensando que no hay que conformarse, no eras una fantasía te hice hueco y llegaste".

Sonia comienza el año enamorada y avanza su próximo enlace con Sergio para el próximo verano en la revista ¡Hola! Fontecha, de la misma edad que ella, 44, es licenciado en Derecho y Ciencias Policiales e inspector de Policía Nacional. Está divorciado y, además, es muy deportista y amante del surf, como aparece en redes posando con una tabla de surf. Ambos comparten el amor por el mar, la playa y los deportes de agua.

Sonia tiene una hija Laura, de 11 años, fruto de su primer matrimonio con el italiano Marco Vricella. Con ella ha hecho piña: "Esta historia de amor no es solo de dos. Era necesario que ellos se quisiesen para que todo funcionase y funcionó.", escribe en su Instagram haciendo clara referencia a la estupenda relación de su hija y su novio.