Betty White no murió por la vacuna contra la Covid: habla su representante

El mundo del espectáculo despidió el pasado 31 de diciembre a la actriz Betty White, que falleció en su casa de Los Ángeles a los 99 años. Su representante afirmó entonces que la entrañable protagonista de Las chicas de oro había muerto plácidamente mientras dormía por causas naturales pero el rumor de que había sufrido una reacción a la tercera dosis de la vacuna contra la Covid tomó fuerza. Este martes, Jeff Witjas, el agente de White, ha querido zanjar las habladurías: "No es cierto".

"Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa. La gente dice que su muerte estuvo relacionada con una vacuna de refuerzo que se puso tres días antes, pero eso no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no debería politizarse, esa no es la vida que ella vivió", ha explicado Witjas en un comunicado. "Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años (el próximo 17 de enero), pensé que viviría para siempre. La echaré muchísimo de menos y también el mundo animal que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más amado, Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él".

A pesar de su avanzada edad, nadie esperaba el desenlace. Betty era muy activa y gozaba de una espléndida salud. De hecho, llevaba semanas anunciando a bombo y platillo la celebración por todo lo alto de sus 100 años, que tristemente no ha llegado a cumplir. Su última publicación en redes sociales fue la portada que protagonizó para la revista People: "Mi cumpleaños número 100 ¡no puedo creer que se acerque! Y la revista People está celebrando conmigo. El nuevo número estará disponible mañana en los quioscos de todo el país".