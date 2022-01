Olfo, sobrino de Miguel Bosé: sus teorías conspiranoicas tras haber estado ingresado en la UCI por Covid-19

Parece que Olfo Bosé, hijo de Lucía Dominguín y, por tanto, sobrino de Miguel Bosé, tiene una forma de pensar muy parecida a la de su tío, al menos en lo que al Covid-19 se refiere. Rodolfo Salvatore, como así se llama, ha ofrecido en Instagram unas declaraciones negacionistas que, además, llaman especialmente la atención porque él mismo estuvo ingresado en la UCI por complicaciones derivadas de esta misma enfermedad.

En sus stories, el sobrino del cantante de Amante Bandido comenta, de forma errónea: "En todo esto, el único maestro, la única maestra, eres tú. La única persona que puede decirte qué eres, quién eres y hacia donde vas, eres tú. Os recomiendo que os hagáis test médicos, pero no de PCR o de lo nuevo que está saliendo, sino que os vayáis a nivel sanguíneo para saber qué es lo que tenéis dentro".

Aparentemente hace referencia a los test antígenos que se venden en farmacias y que también se practican en laboratorios y en centros médicos. Estos permiten detectar la enfermedad en un tiempo estimado de 15 minutos.

Después, Olfo desvela que ingresó a raíz de contraer esta enfermedad, la misma que pone en tela de juicio: "Yo estuve ingresado en la UCI con respirador durante dos semanas y estuve con neumonía bilateral y lo que no me dijeron en su momento es que era a raíz y causado por una patología que yo tuve muy parecida de pequeñito. Mi madre obvió en decírmelo porque no le parecía relevante, pero lo es. Hay que conocerse a nivel médico a uno mismo y luego reaccionar ante lo que la realidad te está imponiendo", asegura.

Hay que recordar que el Covid-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de los contagiados presentan síntomas leves o moderados y se recuperan sin necesidad de ingreso hospitalario. No obstante, si el paciente presenta patologías previas, los efectos pueden ser mayores, como al parecer ocurrió en el caso de Olfo.

En el plató de Ya es mediodía han cuestionado este martes las palabras de Olfo en las redes sociales. Alexia Rivas ha hablado con él y el sobrino del artista le ha dicho que "sí que cree que existe el Covid-19, pero disfrazado". Por si quedaban dudas, además, le habría confirmado a la colaboradora que su diagnóstico sí "fue de Covid-19".

Según Alexia, Olfo piensa que el Covid-19 es una manera de "que otras cosas se tapen" y que "no pensemos por nosotros mismos". El presentador, Marc Calderó, lo ha dejado claro: "Ay madre (...) La teoría de la conspiración de un negacionista en toda regla".

La relación entre tío y sobrino

Sobre la relación que Olfo mantiene con su tío Miguel, hay que recordar que en 2017 el propio Olfo confesó que ambos habían acercado posturas: "Su fallecimiento [el de su hermana Bimba] me ha servido para que se produzca un acercamiento con mi tío (...) El reencuentro fue muy bonito. Nos abrazamos y lloramos juntos", aseguró en el Deluxe.

Las desavenencias surgieron a raíz de que Olfo, tres años antes, contara en televisión algunos detalles de su tío, con el que vivió durante un año. Entre otras cuestiones, criticó que recurriera a la gestación subrogada para tener a sus hijos y lo acusó de tener actitud de "dictador".

Hace unos meses, en abril del año pasado, el propio Olfo fue a Sálvame y con Jorge Javier Vázquez parodió, sorprendentemente, la entrevista que su tío le acababa de conceder a Jordi Évole en La Sexta.