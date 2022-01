Isa Pantoja habla de las amargas Navidades de su madre en Cantora: "No está en condiciones"

Estás Navidades están siendo las más tristes para Isabel Pantoja. Están especialmente marcadas por la ausencia de su madre, doña Ana, que falleció a finales de septiembre, y los problemas familiares, que ahora reinan sobre todo entre Kiko Rivera y Chabelita, que no se hablan. Isa Pantoja ha reaparecido este martes y ha desvelado cómo se encuentra su madre.

La joven cantante, que recibió el año nuevo en su casa del Puerto de Santamaría (Cádiz) con Asraf Beno y el pequeño Albertito, ha desvelado que habló con su madre vía "mensaje" telefónico: "No he podido estar con ella, pero la he podido felicitar (...) Ella me dice que mucha salud para todos y que está deseando vernos".

No obstante, por razones evidentes, la folclórica este año no se ha visto preparada para abrirle las puertas a sus hijos y a sus nietos. Isa Pi se pone en su lugar y la comprende.

"Mi madre no está en situación de celebrar nada, ni tiene ganas, no es un buen momento para ella. No le apetece estar con nadie ni hacer nada. Para todo el mundo ha sido un año complicado, pero es más grave para ella por la pérdida de su madre y porque ella está en Cantora, no hace otra cosa y continuamente está recordando todo lo que le ha pasado (...) Simplemente, mi madre no está en condiciones", ha explicado en El programa de Ana Rosa.

Por otro lado, para los que piensan que la relación que mantiene con su madre a día de hoy no es buena, también ha tenido unas palabras: "Mucha gente piensa que a lo mejor mi madre no quiere hablar conmigo por si yo luego hablo aquí. Yo a ella le dije que no iba a decir nada cuando fui a Cantora y ella me dijo que lo contara, que no pasa nada. Yo hablo con ella. Lo que no he dicho, ni cuando salté la valla ni ahora, es el contenido de nuestra conversación".

Por tanto, le tiende la mano a su madre para cuando esté preparada: "Ella sabe que nosotros estamos en el Puerto y que tardamos poco en ir a Cantora, cuando ella me lo pida voy a ir. Simplemente es darle tiempo. Esta vez lo entiendo".

Isabel Pantoja está viviendo unos días muy complicados en Cantora. Tan solo cuenta con la compañía de su hermano Agustín. A la muerte de doña Ana se suman los problemas familiares. Kiko y Chabelita continúan enfrentados tras la boda de Anabel Pantoja en octubre y la relación entre madre e hijo, aunque está mejor que hace unos meses, no atraviesa su mejor momento.

Isa lo ha dejado claro este martes: "Su pronto es lo que le ha hecho estar solo, porque está con la familia de Irene y con las niñas, pero con mi madre y conmigo no", ha señalado.