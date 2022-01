Bronca de Vasile a Paz Padilla por decir que las vacunas no sirven para ómicron: "Que se calle la negacionista"

Si algo tiene Paz Padilla es que es muy clara y radical con sus opiniones, lo que le ha costado en más de una ocasión un cabreo con alguno de sus compañeros de Sálvame. Pero lo de esta vez ha ido mucho más allá con el tema de las vacunas.

En esta ocasión, la gaditana ha enfadado a sus jefes, y el peligroso error ha llegado hasta el mismísimo Paolo Vasile que, de momento, ha prohibido en sus platós hablar del tema. Ni siquiera mencionarlo. Y mucho menos después de los bajísimos datos de audiencia que han tenido este año sus campanadas presentadas por ella y por Carlos Sobera.

Pero pongámonos en situación. El día 30 de diciembre, justo un día antes de las campanadas, Paz Padilla (52) hizo un directo con Anne Igartiburu y María del Monte en Instagram. La cantante este año, por primera vez, presentaba las uvas en Canal Sur. Todo iba bien hasta que Paz Padilla se lio a hablar y metió la pata con las vacunas. La cómica, muy cordial con sus compañeras, les confesó que había pasado unas Navidades horribles por culpa del coronavirus, ya que la enfermedad le habían impedido reunirse con sus hermanos en Cádiz, donde pensaba celebrarlo.

"Me he contagiado otra vez. Lo pasé en marzo y otra vez ahora. Tengo la pauta completa de vacunación pero es que da igual, las vacunas no sirven para nada", soltó. Y a continuación añadió un speech sobre los contagios "La vacuna es la del bicho de Luján. Ahora el bicho ha mutado y ahora tenemos la "oritrón". Con lo cual, por muchas vacunas que te pongan, el virus entra por otro lado. Es lo que ha pasado con la delta y la ómicron, que han mutado en África. Al haber mutado el virus, aunque te metan una proteína entra por otro lado y te infectas así que da igual que te pongas dos, tres o más".

Lea también: Matamoros y Kiko Hernández se ríen de Paz Padilla tras su polémico "Oritrón": "Me voy a 'Luján', dejadme en paz"

Por supuesto, estas palabras tuvieron una reacción inmediata de sus colegas, Anne y María, que no sabían dónde meterse y en redes, donde han puesto a la presentadora a parir por este comentario, cuanto menos desafortunado, por no decir irresponsable, especialmente tratándose de una persona muy popular, con muchos seguidores en redes y espectadores en televisión. Incluso algunos de sus compañeros de Sálvame han puesto el foco en ella. Es el caso de Belén Esteban, que se apresuró a comentar el tema sin piedad para su compañera: "Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas. Nos tenemos que vacunar", escribió. No olvidemos que el marido de la de Paracuellos es conductor de ambulancias y que vive muy de cerca el drama de la pandemia.

Paz Pardilla

Sólo un día después, en el Deluxe la ridiculizaron con la imitación de Josep Ferrer, que la llamó "Paz Pardilla". Pero después de eso ni mú sobre el tema. Y es que, según ha podido saber Informalia, desde las altas esferas de Sálvame les han dado un toque para que ni mencionen el tema. Ni nombrarlo, les han dicho. Y es que, como ya hemos comentado desde este digital, Mediaset se toma muy en serio las medidas anti COVID y no están para tonterías. "Que se calle la negacionista", cuentan que decía muy enfadado el capo de la cadena de Berlusconi.

Triste y decaída: fracaso en Cuatro

Paz, por su parte, tampoco está bien. Quienes la conocen aseguran que la ven "triste y decaída". Sabe que ha metido la pata y no está en su mejor momento. A esto se suma que la audiencia no le responde como antes. Lo de las Campanadas se ha unido a su último fracaso televisivo, el programa A simple vista de Cuatro, que se tuvo que cancelar por los bajos datos de audiencia.

Tampoco sus compañeros la apoyan mucho últimamente. Eso sí, le va estupendamente con su libro, que se ha convertido en uno de los más vendidos. Mientras pasa el temporal se refugia en su familia y en algunos amigos, a los que está muy unida.