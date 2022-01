El fiscal retira las acusaciones contra la mujer de Rafael Amargo

Luciana Bongianino, mujer de Rafael Amargo, había sido señalada por el juez que instruye la causa contra el bailaor como parte del grupo criminal que presuntamente dirigía su marido, formado por ella misma y el productor y socio de Amargo, dedicada supuestamente al tráfico de drogas.

Concluida la instrucción, el fiscal ha decidido que no hay indicios para imputar a Luciana. "No puedo ir contra ella", dice el escrito que el ministerio público ha remitido al juez. El instructor ha comunicado a Bongianino que la causa contra ella ha sido sobreseída, no hay acusación alguna contra su persona.

Una alegría para el coreógrafo granadino y para la mujer con la que comparte su vida personal y profesional. El artista considera que ahora será más fácil defenderse de las graves acusaciones de traficar con estupefacientes y formar una "banda organizada", un término que considera desproporcionado, ya que esa supuesta organización criminal estaba formada, según la acusación, solo por tres personas: Amargo, su mujer y su socio.

Ahora, Amargo y Eduardo de los Santos son los únicos imputados. Para ellos pide el fiscal 9 años de prisión, aunque todas las acusaciones deberán demostrarse cuando llegue el juicio.

Por el momento, Amargo ha perdido contratos muy importantes para su carrera internacional: una actuación en un festival flamenco en Estambul y una importante película en Bollywoood, en la que sería protagonista, como ya adelantamos.