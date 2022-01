Varapalo judicial para Rocío Carrasco: pierde la demanda contra Matamoros y es condenada a pagar las costas

El año empieza torcido para Rocío Carrasco en lo que a temas legales se refiere. Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de Kiko Matamoros, al que la hija de La Más Grande demandó en septiembre de 2019 por realizar unas declaraciones sobre su papel como madre. El juez le ha dado la razón al tertuliano y ha condenado a Rocío Carrasco a pagar las costas judiciales.

Fue en Viva la vida donde Kiko Matamoros aseguró, en septiembre de 2019, que Rocío Carrasco no atendía debidamente las necesidades médicas de su hijo David: "Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo", dijo. La mujer de Fidel Albiac, muy molesta, interpuso una demanda por vulneración a su derecho al honor y la intimidad contra el tertuliano, Conecta 5 Telecinco S.A y Cuarzo Producciones SL. La defensa de Carrasco argumentó que dichas declaraciones habían causado un "grave desprestigio" a su clienta y tenían como único fin "dibujar a la actora como una persona que no se ocupa de la salud de sus hijos" para "obtener un beneficio económico el medio de comunicación", según la sentencia recogida por La Razón.

Carrasco solicitó una indemnización de 90.000 euros en concepto de daños morales, pero la demanda fue desestimada el pasado mes de noviembre, pues el juez no consideró que las palabras de Matamoros fueran "ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco". Además, el juez destacó que Rocío era "una persona con notoriedad pública" y las palabras del demandado "no suponen, en realidad, ninguna invasión del ámbito de intimidad de Rocío Carrasco, dado que no desvelan ningún dato ni ninguna información sobre su vida privada personal o familiar que pueda considerarse lesiva o que se entrometa en el ámbito reservado protegido".

Rocío interpuso una apelación el pasado 16 de diciembre de 2021 y este lunes ha sido desestimada por la Audiencia Provincial de Madrid, que confirma la sentencia y condena a Carrasco a pagar las costas judiciales derivadas del proceso. No obstante, la ex de Antonio David Flores puede formular un nuevo recurso de apelación contra esta sentencia hasta el miércoles 5 de enero, cuando vencerá el plazo de 20 días impuesto por el tribunal.