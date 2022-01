La hija de Verónica Forqué, en el avión de Playboy tres semanas después del suicidio de su madre

María Iborra se ha volcado en su trabajo para superar la pérdida de su madre. Precisamente en estas fechas, donde las ausencias duelen un poco más, la artista performance ha estado muy entretenida entre reportajes fotográficos y compromisos publicitarios. Este lunes, cuando se cumplen tres semanas de la muerte de Verónica Forqué, la joven ha compartido con sus seguidores en redes sociales su último viaje con la 'familia' Playboy, en el que hemos podido ver a la influencer presumiendo de look a los pies del jet privado de la compañía.

Vestida con un minúsculo bikini de color negro y ataviada con unas orejas de conejito Playboy, María Iborra muestra su cuerpo 'tatuado' con el logo de la mítica compañía, con la que trabaja desde hace años. De hecho, María ha compartido estas imágenes este lunes, cuando se cumplen tres semanas del suicidio de su madre, pero el viaje tuvo lugar a primeros de diciembre, con motivo de la Miami Art Week.

Poco antes de este viaje, protagonizó una excéntrica campaña de moda. María es la estrella de Artificial Maruja, una firma de diseño que lanzó en noviembre la colección ExCommunication, para la que la hija de Verónica Forqué se 'viste' con decenas de rosarios católicos luminiscentes y lentillas blancas, un look bastante creepy y muy habitual en ella.

María se mostró destrozada ante la noticia de la muerte de su madre. Verónica Forqué se quitó la vida en su domicilio a los 66 años, tan solo minutos después de haber estado desayunando con su hija. Esta se despidió públicamente de la mítica actriz con una emotiva carta en la que pedía respeto por su decisión: "¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya?", escribió. "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente (...) Ella me enseñó que la muerte no existe, que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo".