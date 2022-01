El 'pique' entre Kiko Rivera y Carlota Corredera: "No pienso irme a la mierda"

El hijo de Isabel Pantoja ha comenzado el año con una nueva polémica y es que, según testigos, Kiko Rivera no cumplió su contrato de actuación en su último bolo, el 26 de diciembre en Asturias. Él, enfadado, arremetió contra Socialité y Sálvame (que dieron la noticia) a través de las redes sociales y este lunes, Carlota Corredera le ha contestado en nombre de todos: "Este año no pienso irme a la mierda".

Y es que es allí precisamente a donde los mandó a todos el marido de Irene Rosales: "Desde aquí, a todos estos de Telecinco, que se vayan a la mierda. Ya vendrán a llamarme".

Testigos y promotores del evento afirmaron en el programa de María Patiño que la contratación de Kiko Rivera había sido un absoluto fracaso: "La verdad es que no le hemos visto en condiciones para trabajar. Ya no se implica como antes, está perdido, está ausente. El espectáculo no llegó ni a las dos horas y cada cinco canciones se iba, desaparecía...". Afirman también que realizó unas exigencias previas de alto standing (hoteles, vuelos, una persona de seguridad exclusiva...) y que no llegó a pinchar los 40 minutos cuando había firmadas dos horas.

Por su parte, Kiko ha explicado que el local no cumplía con las medidas de seguridad: "Lo que no se puede hacer es organizar eventos. El dinero va y viene. Si te tienes que quedar en tu casa y no ganar dinero, te aguantas. Allí había más de 200 personas ¡Y ni Dios con mascarilla! Luego se quejan '¡Ay que se me ha muerto mi madre, mi abuela! ¡Ponte la mascarilla, hijo de puta!".