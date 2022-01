Tamara Gorro se separa de Ezequiel Garay tras doce años juntos: "Hablo con dolor"

Tamara Gorro no ha comenzado el año con buen pie, ya que le ha dado una mala noticia a su "familia virtual", como así llama a sus dos millones de seguidores de Instagram. Tras doce años juntos (diez como casados) y dos hijos en común, la influencer y el ex futbolista Ezequiel Garay han decidido emprender caminos separados.

"Nunca pensé que tendría que dar este mensaje. Quiero dejar claro que es una separación pero no un divorcio", ha explicado la ex participantes de Mujeres y Hombres y Viceversa en un vídeo de diez minutos que ha compartido en sus redes sociales.

A continuación, ha explicado qué tras un tiempo separados intentarán volver a retomar la relación, si así lo consideran oportuno: "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar ( ) Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y nuestros hijos. Queremos parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar".

Lea también - Tamara Gorro vuelve a las redes por recomendación de su psiquiatra: "Me tienen que ayudar"

Por tanto, piensa que su longeva historia de amor todavía no ha acabado: "Hay amor y preferimos tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos".

A lo largo de estos años, han formado una familia compuesta por Shaila de 6 años, nacida por gestación subrogada, y Antonio, que llegó al mundo en 2017: "Hemos formado una familia admirable, al menos para mí. Hablo con dolor porque hay amor. Digo esto ahora porque la decisión está tomada. Quiero adelantarme a posibles rumores".

Después ha aclarado que la ruptura se produjo hace unos meses, aunque todavía no habían tomado la decisión de vivir en casas separadas: "Nosotros estamos viviendo juntos, seguimos viviendo juntos desde hace meses sin estar como pareja ( ) Compartimos todos los momentos y hay muy buena relación, pero evidentemente se van a empezar a dar pasos. Nos vamos a separar, eso implica que él y yo estemos en diferentes casas y yo no quiero alimentar el hay o no crisis".

A continuación, ha asegurado que Ezequiel y ella siempre se tendrán el uno al otro: "Tenemos 35 años y tenemos toda la vida por delante. Ezequiel siempre me tendrá a su lado volvamos a estar juntos o si esto es indefinido. Le quiero y le amo, por eso tomamos esta decisión. Es la más acertada ( ) Hay dolor, intentaré reír, motivarme. Quiero dar normalidad a todo esto".

Lea también: Tamara Gorro y Ezequiel Garay ganan casi ocho millones de euros en tres años con su inmobiliaria de lujo

Por último, le ha recordado a sus seguidores que está pasando por un momento "muy jodido". Hay que recordar que hace unos meses abandonó las redes sociales porque se vio superada e incluso confesó que estaba acudiendo a psicólogos y psiquiatras. Ahora espera que esta pausa le ayude a reconstruirse: "Necesito una pausa para luego coger carrerilla", ha sentenciado.

El ex futbolista del Real Madrid, del Benfica y del Valencia también ha dejado en sus redes un mensaje en la misma línea que el de Tamara: "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos doce años maravillosos".

Gorro y Garay se dieron el 'sí, quiero' el 24 de junio de 2012 en Alcalá de Henares. A la celebración acudieron amigos de la televisión como Kiko Matamoros, Makoke, Kiko Rivera, Rosa Benito, la abogada Teresa Bueyes y la ex gran hermana Sonia Arenas.