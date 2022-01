La reina Letizia: su armario de 2021, el más low cost de las royals europeas

¿Cuánto desembolsan las reinas y princesas en vestuario en un año? ¿A cuánto asciende la factura? La esposa de Felipe VI ha cerrado un 2021 con un importe mucho más bajo que Kate Middleton, encabeza de este ránking. ¿Quién es la royal que más gasta por estreno? ¿y la que menos?

El factura anual de 2021 de doña Letizia en vestuario asciende a 21.694. Se trata del importe mucho más comedido que otras royals europeas y que la sitúa en la posición número 11 de un ránking de 15, según el informe que cada año analiza la plataforma UFO No More. Las autoras de este estudio global analizan el gasto en ropero de reinas y princesas europeas (herederas o no) a lo largo del año. Suman los precios de cada prenda y descartan aquellas cuyo creador o firma se desconoce (de ahí crearon el acrónimo UFO: Objeto de Moda no Identificado, por sus siglas en inglés).

Si nos centramos en doña Letizia, las autoras de este estudio han recogido los siguientes datos a lo largo de 2021. Número de piezas de estreno de la Reina: 111. Número de piezas cuya firma se desconoce: 25. Media de gasto por prenda: 301,32 euros. Total de gasto en todo el año: 21.694 euros.

Esto se traduce en un gasto más contenido y más medido si lo comparamos con el resto de la realeza europea. De un ránking 15 royals, la esposa de Felipe VI se sitúa en el 11º lugar, con la británica Kate Middleton a la cabeza. Además, hay que añadir un detalle muy sobresaliente: doña Letizia promedia el gasto por prenda más bajo de este informe (301,32 euros), siendo Charlène de Mónaco la princesa que tira más para arriba (con un gasto medio por conjunto de 1.990 euros). En la foto, con el vestido de The 2nd Skin Co, hecho a medida con silueta new look, que estrenó en Oviedo en los Premios Princesa de Asturias. Está considerado su mejor look de 2021.

La duquesa de Cambridge ocupa el primer lugar de este podium: Kate elevó sus gastos en vestuario a 102.711 euros, con 118 looks de estreno (14 de ellos desconocidos). El coste medio de cada prenda ascendió a un llamativo precio de 1.006 euros.

La segunda plaza es para su cuñada, Meghan Markle. La mujer de Harry estrenó 75 looks (20 sin identificar), cuyo precio medio se sitúa en 1.373 euros (más que la duquesa de Cambridge). El gasto total: 74.193 euros.

La reina Máxima ocupa la tercera posición con 97 estrenos (25 sin identificar). Máxima promedia un gasto de 1.215 euros por prenda. Y suma una factura total de 61.981 euros.

Princesa Mary de Dinamarca, en cuarta posición, estrenó 97 looks (31 desconocidos), con un promedio de 859 euros por pieza y una factura total anual de 50.719 euros.

La princesa Victoria de Suecia, en quinto lugar: la hija de los Reyes de Suecia estrenó 109 looks (14 sin identificar), con un gasto medio de 568 euros por prenda. Su gasto anual fue de 50.570 euros.

Matilde de Bélgica, en sexta posición, lució 80 estilismos de estreno (8 sin identificar). Cada uno costó una media de 970 euros, sumando un total a final de año de 50.450.

La condesa de Wessex se sitúa en séptima posición con 64 piezas de estreno (10 desconocidas) y un gasto promediado de 865 euros por pieza. El total asciende a 45.862 euros.

La princesa Sofía de Suecia también entra en el ránking, en la octava posición, con 56 estrenos (7 desconocidos) y un llamativo precio medio de 996,84 euros por prenda. Total a final de año: 44.857 euros.

La princesa Eugenia, hija de Andrés de Inglaterra y Sarah Ferguson, está en la novena plaza: lució 34 estrenos (7 sin identificar) a un precio medio de 936 euros. Total de la factura: 25.296 euros.

La princesa Mette-Marit, en la décima plaza: la mujer de Haakon de Noruega llevó 44 estrenos (11 desconocidos), 734 euros de media por conjunto y un total de gasto de 24.251 euros.

Tras doña Letizia (en la 11º posición), se sitúa Charlène. La princesa de Mónaco, en el 12º lugar, ha sumado un gasto mucho más bajo que años anteriores. Hay que tener en cuenta que pasó más de seis meses sin actos oficiales mientras estuvo en Sudáfrica, donde fue operada en tres ocasiones. A su regreso a Mónaco, ingresó en una clínica de salud mental debido a su estado de fatiga. La mujer de Alberto aporta unos datos que llaman la atención. Lució tan solo 16 estrenos (ninguno de estos era desconocido), pero su gasto medio por conjunto es el más alto del ránking: 1.990 euros. Total: 19.902.

Otras royals en este ránking, por este orden, son: la princesa Magdalena de Suecia (17.931 euros anuales y 896 euros de media por prenda); la princesa Beatriz de York (13.520 euros anuales y 436 euros de media por conjunto) y la princesa Marie, esposa de Joaquín de Dinamarca (10.888 euros al año y un precio medio por estilismo de 403 euros).