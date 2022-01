Rocío Flores confirma que Antonio David y Olga Moreno pasaron juntos la Nochevieja: "Quieren el bien para Lola y David"

Rocío Flores ha comenzado el año con unas palabras de decepción dirigidas hacia su madre. Al mismo tiempo, ha desvelado cómo pasó la última noche del año. La joven ha asegurado que pasó la Nochevieja tanto con su padre, Antonio David, como con Olga Moreno. Los dos siguen unidos a pesar de la separación por el bien de los "dos niños" (la pequeña Lola, de 9 años, y David, que ya no es tan niño, con 23).

De esta forma, este lunes en El programa de Ana Rosa ha respondido a la gran incógnita: "Hemos tenido la suerte de poder cenar todos juntos, el Covid lo ha permitido. Cómo yo he estado en la cena, hoy sí digo que estuvimos todos. Lo celebramos en casa de mi padre y Olga", ha explicado Ro, confesando que se tomaron las uvas en la casa familiar de Málaga, donde siguen viviendo juntos tras la ruptura sentimental.

Así las cosas, ha aclarado que la relación entre los dos es buena y que piensan sobre todo en la felicidad de Lola y David, que viven con ambos: "La gente se separa, pero no tienen por qué llevarse mal. Quieren el bien tanto para Olga como para David. Yo lo veo hasta mejor", ha añadido después.

En este sentido, se alegra de que sus hermanos reciban este ejemplo. Principalmente porque ella en su casa no vivió la misma situación: "Como he tenido todo lo contrario... Ahora mismo estoy viviendo cómo las dos cosas. Una separación que se llevan bien y, como también he vivido la otra parte, hago balance... Hay una cosa que yo decía, los problemas de los adultos son de los adultos y los pequeños no tienen por qué notarlo. Mientras los dos niños estén bien, al final es lo único que me importa".

Por tanto, su deseo es claro: "A mí me importa que esas dos criaturas están bien y que puedan ser felices (...) Que te separes de una persona no equivale a que te tengas que llevar mal. Que esas criaturas no pasen por lo que yo he pasado".

Cambiando de tercio, ha aclarado que su padre sí continúa residiendo en el nido familiar pese a que cada vez pasa más tiempo en Madrid por otros motivos: "Mi padre está entre Madrid y Málaga. Aquí pasa mucho tiempo con los vídeos, los abogados. Todos los vídeos pasan el filtro de los abogados... Mi padre no tiene otro domicilio", ha explicado, haciendo alusión a los vídeos que su padre sube a YouTube tras ser despedido de Mediaset.

En definitiva, ha señalado que, pese a estar unidos, no han sido unos días fáciles para ella por razones evidentes, relacionadas con el distanciamiento que mantiene con su madre, Rocío Carrasco: "No te voy a mentir, obviamente son unas Navidades muy complicadas. Una situación familiar que no sé por dónde cogerla, ni por un lado ni por otro", ha sentenciado.

La joven se fue a vivir con su padre en 2012. En julio de aquel año, Ro (que entonces tenía quince años) le propinó una paliza a su madre a raíz de la que fue condenada por maltrato habitual, amenazas e injurias. Rocío Carrasco habló de este episodio en su docuserie, acusando a Antonio David de manipular a su hija para distanciarlas. La presencia de su madre en televisión no ha hecho más que alejarlas. En la actualidad, Ro vive con su novio, Manuel Bedmar, en Málaga.