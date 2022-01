Rocío Flores, al borde del llanto: "Mi madre permite que en 'Sálvame' hablen de mí como ellos hablan"

Rocío Flores espera dejar atrás todo lo malo que le trajo el 2021, "el peor año" de su vida, como ella misma lo ha definido. Ha estado especialmente marcado por la docuserie de su madre y la separación de Antonio David y Olga Moreno. La joven, este lunes, se ha mostrado decepcionada con las últimas declaraciones de Rocío Carrasco.

Hay que recordar que la semana pasada, la hija de La más grande fue sorprendida por los medios en plena calle. Este fue su deseo para 2022: "Virgencita, que me quede como estoy". Sus palabras sorprendieron debido a la inexistente relación que mantiene con sus hijos, Rocío y David.

Este lunes, Rocío Flores ha escuchado por primera vez las palabras de su madre y no ha podido ocultar, al borde del llanto, su decepción. Ha desvelado, además, lo que más le molesta en estos momentos. "Me da pena que permita que sus compañeros de Sálvame hablen de mí como ellos hablan. Me sorprende que mi propia madre lo permita", ha explicado en El programa de Ana Rosa.

Pese a todo, ha reiterado que ella está abierta a un posible acercamiento con su madre: "Soy una persona que intenta avanzar en la vida. Me encantaría que las cosas fueran a mejor y veo ese tipo de reacciones y me quedo petrificada. La respeto y la voy a querer igual porque es mi madre. Me ha parido, la quiero y mi madre me duele".

A pesar de la decepción que siente, asegura que, delante de las cámaras, no se quiere derrumbar: "Pero no voy a venir todos los días llorando, y más cuando estoy viendo por la otra parte que se están haciendo las cosas cómo se hacen. El día que ella quiera, aquí estoy, no me voy a ir nunca porque es mi madre. A pesar de que no estoy de acuerdo de lo que se está haciendo y permitiendo".

Cambiando de tercio, sobre si ha echado de menos a su progenitora estas Navidades, ha explicado que ya está acostumbrada a su ausencia tras casi una década sin hablarse: "No me hace falta que sea Navidad para echarla de menos, estoy acostumbrada, son muchos años. Las Navidades, desde que se fue mi abuela, exceptuando una Navidad, el resto ha sido todo...", ha sentenciado.

La joven vive con su padre desde 2012. En julio de aquel año, Ro (que entonces tenía quince años) le propinó una paliza a su madre a raíz de la que fue condenada por maltrato habitual, amenazas e injurias. Rocío Carrasco habló de este episodio en su docuserie, acusando a Antonio David de manipular a su hija para distanciarlas. La presencia de su madre en televisión no ha hecho más que alejarlas.