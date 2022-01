¿Pasaron Bárbara Rey y Arrocet la Nochevieja juntos? "Como bebo tanto, no me acuerdo de las cosas", dice ella

El año 2021 terminó con el bombazo de que Bárbara Rey y Bigote Arrocet son, presuntamente, más que amigos. Todo apunta a que en este 2022, la ex vedette y el humorista darán mucho de que hablar. Tanto es así que el año ha comenzado con un paseo de los amigos especiales por Málaga, en el que se mostraron en actitud muy cómplice. Ver para creer...

Este fin de semana los dos fueron pillados por los medios a la salida de un restaurante malagueño. Ante las preguntas de Viva la vida de si habían pasado la última noche del año juntos, Bárbara se mostró guasona en pleno directo: "No me acuerdo. Yo es que, como bebo tanto, no me acuerdo de las cosas".

El reportero siguió erre con erre con ellos, pero no soltaron prenda acerca de su supuesta relación sentimental. Después de que Bigote le dijera al reportero que era "muy pesado" por su insistencia y tras soltar unos cuantos chascarrillos, la madre de Sofía Cristo se despidió del equipo de Mediaset asegurando que está "contenta" y deseó "salud y felicidad para todos" en el nuevo año que entra.

El ex de María Teresa Campos también le mandó un cariñoso saludo a Alejandra Rubio, que en el plató aseguró que el ex de abuela es un "encantador de serpientes": "La quiero igual, diga lo que diga", respondió él.

El pasado 20 de diciembre salieron a la luz las primeras imágenes de Bárbara y Edmundo. Entones acudieron juntos a una fiesta celebrada en un hotel madrileño.

Además, si se confirma la intención de Edmundo de asentarse a medio plazo en Marbella, se convertirá en vecino de su amiga especial, que reside en esa localidad malagueña desde hace años. Estos días, la actriz también está en el punto de mira por las noticias relacionadas con los presuntos chantajes tras su supuesta relación con don Juan Carlos.