Las vacaciones de lujo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en El Caribe para estrenar 2022: "Sabrosura"

Para vacaciones las que se están pegando Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tras pasar las Navidades por separado y disfrutando del tiempo en familia, la marquesa de Griñón y el diseñador de coches se han escapado al Caribe para estrenar el nuevo año por todo lo alto.

Los dos se han propuesto darle envidia a sus seguidores de Instagram al compartir algunas instantáneas de su viaje de ensueño, en el que también están acompañados por otros amigos de su pandilla en común. Todos viajaron hasta Bayahibe, localidad de República Dominicana.

Este fin de semana han colgado una foto - espejo en la que aparecen luciendo looks muy originales y en la que esbozan una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos, ya que no solo están juntos exprimiendo su amor, sino que han elegido para ello uno de los destinos vacacionales soñado por todos.

También se están dando unos cuantos remojones. Tamara, además, ha posado en bikini y pareo: "Qué manera más divertida de empezar el año rodeada de bff's (de los de verdad). ¡2022 allá vamos", escribió la hija de Isabel Preysler junto a varias fotos. En el muro de los comentarios, su tortolito le dejó unos corazones de color rojo.

Onieva, que también aprovechó sus días libres para cazar, una de sus aficiones favoritas, expresó en otra instantánea que él compartió en su muro: "Diligencias. Sabrosura". Se hospedaron en el lujoso hotel Casa de Campo Resort and Villas, uno de los hospedajes más exclusivos de todo el mundo.

Este lugar estuvo en boca de todos en verano de 2020 porque se especuló que allí estaba 'refugiado' el rey Juan Carlos tras marcharse de España.

El imponente complejo, propiedad del empresario Pepe Fanjul, se describe así en su página web: "Desde su apertura en La Romana hace casi 50 años como el primer resort en la República Dominicana, Casa de Campo ha sido el destino de lujo favorito de los viajeros exigentes y celebridades de todo el mundo, que lo prefieren por ser una comunidad cerrada y privada, y gozar de un entorno seguro y exclusivo".

En la descripción también presumen de tres grandes campos de golf y ocho restaurantes de alta gastronomía. También cuentan con "una marina, un centro ecuestre con canchas polo, un centro de tiro, excelentes tiendas y 3 hermosas playas de arenas blancas". A todas estas instalaciones se suman hasta 13 pistas de tenis, siendo así "el centro de tenis más grande de El Caribe", y un despampanante SPA "perfecto para relajarse y rejuvenecer su cuerpo y su mente".

También tienen una amplia marabunta de villas para cumplir con las delicias de los millonarios que acuden hasta el resort para pasar sus vacaciones y sus días de desconexión. Muchas de ellas, un total de 11, son de carácter exclusivo y tienen una capacidad de entre 8 y 30 personas.