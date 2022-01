El positivo en covid de Messi provoca el linchamiento de un Dj que se hizo una foto con él

Lionel Messi se ha contagiado de coronavirus y ha revolucionado el mundo del fútbol. No presenta síntomas, se mantiene aislado junto con su familia en Rosario y estará así hasta cumplir con el tiempo obligatorio de cuarentena para después volver a Francia e incorporarse a su trabajo en el PSG.

¿Dónde se contagió?, se preguntaban en medios deportivos de todo el planeta. Desde el entorno del argentino explican que fue antes de fin de año, en una fiesta de la que también fueron parte el grupo Los Palmeras, junto a quienes se hizo fotografías sin mascarillas ni distancia de seguridad, al igual que con muchas otras personas presentes en el evento, tal vez cientos. Esa es la razón por la que no hubo foto familiar en las redes sociales para despedir el año y solamente compartió imágenes de lo conseguido durante el 2021.

El asunto ahora es que un Dj, cuyo único delito es hacerse una foto con el ex barcelonista, está siendo acosado en redes por el positivo de Messi: "Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes", ha declarado, además de mostrar públicamente que él ni siquiera es positivo de covid.

Se trata del DJ que fue contratado para poner música y que responde al nombre de Fer Palacios. El pincha estuvo presente en los Coscu Awards y fue ahí donde tuvo contacto directo con Martín Pérez di Salvo (Coscu), quien el día 27 de diciembre anunció que estaba contagiado. La foto que el DJ compartió con Leo aquel día es la culpable del acoso que sufre ahora, injustamente. El Dj escribió: "Hice bailar al más grande. Gracias a todo la familia Messi por la invitación".

De momento, está confirmado que se perderá el partido del PSG ante Vannes Olympique Club, de la Copa de Francia, y también ante el Lyon, de Liga.

Leo Messi, de 34 años, había logrado driblar a la pandemia hasta ahora. Pero el argentino ha levantado la guardia y la recompensa que recoge es que es uno de los cuatro jugadores del PSG contagiados de Covid-19 en las vacaciones navideñas.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

Posiblemente, el foco surgiera en la fiesta que se celebró en los últimos días de 2021 en la que estuvo un conocido DJ argentino, encargado de poner la música en la fiesta organizada por Coscu, un conocido streamer, buen amigo por cierto de Ibai Llanos. Martín Pérez Disalvo, nombre real de Coscu, fue el anfitrión de los 'Coscu Army Awards', donde se premió a lo más granado de Twitch en una fiesta en la que Palacio puso la ambientación y donde hubo invitados como Messi.

Tengo covid ???? — Coscu (@Martinpdisalvo) December 27, 2021

El problema es que, días después, se dio a conocer que el DJ se había tenido que aislar por haber sido contacto directo de varios positivos, que pudieron incluso estar en la misma fiesta, en la que Coscu dio positivo.

Esto, unido a una foto que se hizo con el futbolista argentino, ha hecho que las redes señalen a Palacio. Pero él mismo explicó en una story en instagram lo ocurrido. "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", explicó. A continuación compartió el resultado de un test PCR, en el que dio negativo.