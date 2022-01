La mujer de Antonio Resines agradece el cariño recibido

La preocupación por el estado de salud de Antonio Resines (67), tras saberse su ingreso hospitalario por Covid levantó un tsunami de cariño y gestos de ánimo..

La noticia que nos dejaba a todos impactados porque además de la gran simpatía que despierta y de su enorme popularidad, el protagonista de Los Serrano es inmensamente respetado por el público

Hemos hablado con Ana Pérez Lorente, la mujer del actor, y aunque no quiere dar detalles del estado de salud de su marido, se muestra agradecida por todos los mensajes que están recibiendo deseándoles la recuperación del actor: "Con Santiago, he podido hablar con él. Se lo he agradecido en persona, pero no estoy mirando nada. He hablado con Santiago, se lo agradezco infinito, de verdad".

Lo último que sabemos de Antonio es que continúa en la UCI intubado tras tener problemas respiratorios. Su mujer, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales.

Fuentes de la familia confirmaban a Europa Press cuando se hacía pública la noticia su preocupación el agradecimiento de todo el cariño que estaban recibiendo: "Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad".