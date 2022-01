Ramón García, en su año más difícil, la pifia al felicitar 2022 en las Campanadas junto a Ibai Llanos

Ramón García (59), presentador durante más de veinte años las Campanadas en RTVE, era la gran baza de Ibai Llanos este 31 de diciembre al despedir el año a través de su canal de Twitch.

El streamer, el veterano presentador y su capa se instalaron como otras cadenas convencionales en uno de los balcones de la Puerta del Sol y lograron más de 2,2 millones de espectadores únicos durante la noche, un éxito extraordinario.

800.000 viewers de pico y 2.2 millones de únicos.



Oleeeeee ??????



Muchas gracias por verlo con nosotros. Espero que os los hayáis pasado bien. Qué guapo ha estado vivir esto, joder. pic.twitter.com/zdysdtUWq0 — Ibai (@IbaiLlanos) January 1, 2022

Feliz 2020

Pero en el momento en el que más espectadores estaban viendo el directo, Ramón, ya después de tomarse las uvas, sorprendió al desear un "Feliz 2020".

Lea también: Ramón García se separa de Patricia Cerezo tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común

El vasco rectificó pero no sin que su jefe se riera de él a carcajadas. El propio Ibai compartía el 'momentazo' en su cuenta de Twitter y todo quedó muy divertido.

JAJAAKSKSNDNS NO PUEDE SER pic.twitter.com/DKGFuBxFZn — Ibai (@IbaiLlanos) December 31, 2021

Ibai Llanos dijo que fichaba a García para "unir diferentes generaciones": él se ha convertido en un fenómeno entre los más jóvenes pero hay muchas personas para quienes es alguien aún poco conocido. "Muchos mayores saben quién soy yo pero no saben quién es Ibai, y sin embargo hay muchos jóvenes que no me conocen y le siguen a él. Así que recogí el guante rápido cuando me lo propusieron", dijo el bilbaíno.

Para el presentador y su esposa este no ha sido un año fácil. Este verano confirmó su separación de Patricia Cerezo, ya no viven juntos y pusieron a la venta el domicilio familiar de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Ahora residen en dos pisos cercanos a la vivienda para seguir manteniendo cierta normalidad y sobre todo, por el bienestar de sus dos hijas.

La suya fue una separación amistosa. Ambos se tomaron la decisión desde el cariño que se tienen. Tras más de 25 años juntos, desde que se conocieron en los pasillos de TVE, cuando él era presentador de la cadena y ella azafata, nunca han dado ningún escándalo.

Muerte de su madre

Además de separarse, Ramón García este ha año perdió a su madre María Luisa, a los 88 años, que falleció en noviembre. El presentador de En compañía afronta uno de los momentos más difíciles de su vida.

Gloria Santoro, su compañera en el espacio de la cadena autonómica de Castilla La Mancha trasmitió la triste noticia a los espectadores. "Saben que para nosotros forman parte de nuestra familia y como tal les debemos una explicación", empezó diciendo la copresentadora.

"Ayer no estuvo con nosotros nuestro queridísimo Ramón García y hoy tampoco va a estar. Ha fallecido su madre María Luisa a los 88 años y, ahora mismo, Ramón se encuentra, lógicamente, en Bilbao. En este duelo, en este momento, nosotros que somos sus compañeros, sus amigos, queremos mandarle todo nuestro ánimo, darle el pésame a él y al resto de la familia", dijo Santoro.

Otro varapalo para Ramón García: muere su madre María Luisa

"Ya saben que está siendo un año complicado para que Ramón. Nunca, nunca falta al programa, a su cita, pero, evidentemente, esto es causa mayor", continuó Gloria recordando que ahora se cumplen dos años del fallecimiento de su padre.

Lea también: Ramón García y su ex, Patricia Cerezo, juntos en la puesta de largo de su hija Natalia

Como aseguró la copresentadora de En compañía, la muerte de María Luisa fue "algo inesperado". Tanto es así que el presentador cumplió con normalidad con sus obligaciones profesionales hasta el último momento.