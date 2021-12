Matamoros y Kiko Hernández se ríen de Paz Padilla tras su polémico "Oritrón": "Me voy a 'Luján', dejadme en paz"

Una de las grandes protagonistas de la semana ha sido Paz Padilla tras sus desafortunadas falsas informaciones del Covid-19, al que se refirió como "el bicho de Luján", haciendo referencia a Wuhan, la ciudad china donde se detectó el virus por primera vez. Además, a la variante Ómicron la llamó "Oritrón" y soltó, erróneamente, que "las vacunas no sirven para nada".

Tras el revuelo que se generó en las redes sociales y la respuesta que recibió en Instagram de la mismísima Belén Esteban, este jueves Kiko Matamoros hizo una clara referencia al respecto desde el plató de Sálvame. El colaborador, en cierto modo, se burló de su compañera.

Así las cosas, sin venir a cuento y cuando Carlota Corredera preguntó "¿Con quién está Rosa Benito?", él espetó: "Con Onitrón", aseguró de forma inesperada, provocando las carcajadas de sus compañeros de tertulia, especialmente las de Kiko Hernández.

Corredera, asombrada, le respondió: "Con Oritrón no, te pregunto que si está con Rocío Carrasco o no". El ex de Makoke, por su parte, siguió erre con erre: "A mí... Yo me voy a Luján y dejadme en paz, que estas cosas se sabe cómo empiezan y no cómo acaban". Hernández, su mejor aliado en chascarrillos, remató la faena: "Tengamos la fiesta en 'Paz', venga siéntate".

Ni corta ni perezosa, en la conexión que Paz mantuvo en directo vía Instagram con Anne Igartiburu y María del Monte, soltó: "La vacuna es una proteína que te mete la Spider [sic], que es por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján [sic] y ahora ha mutado, ahora tenemos la Oritrón [sic] y no entra por la puerta, sino por la ventana".

Ese mismo día, la actriz anunció que estas Navidades dio positivo en Covid-19, aunque, a diferencia de Ana Obregón que se pierde las de TVE por su positivo, sí llega a tiempo para dar las Campanadas desde Vejer de la Frontera con Carlos Sobera.